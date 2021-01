"A inceput sa joace ca Messi!" El l-a INNEBUNIT pe Becali dupa meciul cu Poli Iasi! Jucatorul care l-a impresionat 

FCSB a castigat cu 3-1 meciul cu Poli Iasi!

Ros-albastrii s-au distantat la 4 puncte de FCSB si la 8 puncte de Craiova in clasament, insa campioana poate sa reduca din nou din diferenta daca invinge in deplasarea cu Chindia.

Revenit dupa accidentare, Olimpiu Morutan a inceput meciul din postura de rezerva, dar a fost trimis de Toni Petrea in teren la pauza, in locul lui Sut. Mijlocasul ofensiv a inscris un gol absolut fabulos in minutul 67, cu un sut puternic din exteriorul careului.

Morutan, despre care Gigi Becali a spus recent ca poate suplini lipsa lui Man s-a ridicat la nivelul asteptarilor, iar patronul FCSB a avut doar cuvinte de lauda la adresa sa la finalul meciului.

"Ati vazut Morutan, nu? Ce va spuneam eu ca o sa fie cel mai scump? A inceput sa joace ca Messi, nu il mai opreste nimeni. Dribleaza 3-4 jucatori", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

In acest sezon, Olimpiu Morutan are 4 goluri inscrise in 17 meciuri jucate pentru FCSB in toate competitiile.