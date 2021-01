Atac DUR la adresa conducerii lui PSG dupa ce au anuntat ca il vor pe Messi: "E o lipsa de respect la adresa Barcelonei!"

Leo Messi (33 ani) poate pleca de la Barcelona in vara, liber de contract.

Sansele ca starul argentinian sa mai continue pe Camp Nou sunt minime, iar marile cluburi au inceput sa isi anunte interesul pentru capitanul Barcelonei. Paris Saint-Germain a confirmat interesul pentru Leo Messi chiar prin intermediul directorului sportiv, Leonardo.

Joan Laporta, fost presedinte al Barcelonei in perioada 2003-2010 si actual candidat la postul de presedinte, a vorbit despre declaratiile lui Leonardo, criticandu-i dur pe cei de la PSG.

"Cu tot respectul, trebuie sa spun ca nu mi-a placut deloc comportamentul lui PSG. Este o lipsa de respect la adresa Barcelonei. Intodeauna am urmarit de aproape evolutia clubului, e o echipa in care trebuie sa te increzi in context european, insa m-a surprins si dezamagit.

Am auzit un jucator care a zis ca isi doreste sa joace cu Leo Messi. Si mie mi-ar placea sa joc cu el. Insa cand o spune un reprezentant al clubului, mi se pare nepotrivit, arata lipsa de experienta pe care o are la acest nivel. Inca mai au multe de invatat despre lumea fotbalului.

Nu stiu daca reactia este instinctiva sau doar o eroare de comunicare. Eu am respectat intotdeauna alte cluburi.

Nu stiu daca vor putea sa il ia. Poate da, daca incalca in continuare normele financare. Din ce stiu, au avut pierderi semnificative in sezonul trecut", a declarat Laporta pentru L'Equipe.