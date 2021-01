SUPER REVENIRE la Barcelona! Pustiul minune, aproape pregatit sa faca din nou senzatie alaturi de Messi

Catalanii o intalnesc duminica, de la ora 22:00, pe Athletic Bilbao, in etapa cu numarul 20 din La Liga.

Barcelona mai primeste si vesti bune, in ciuda problemelor financiare. Ansu Fati este aproape de revenirea la antrenamente, dupa fractura de menisc suferita in meciul din 7 noiembrie, cu Betis (5-2).

Potrivit celor de la Diario Sport, ziar catalan aproapiat de club, se incearca aducerea lui Fati la parametrii fizici optimi pentru returul din optimile Ligii Campionilor, impotriva celor de la PSG, de la inceputul lunii martie.



Pana la accidentare, tanarul international spaniol avea un sezon foarte bun, reusind, in cele 10 meciuri jucate, 5 goluri si 4 pase decisive, inclusiv un gol in "El Clasico", meci pierdut insa cu 3-1 in fata marii rivale.

Duelul dintre Barcelona si PSG, din optimile de finala ale Ligii Campionilor, este programat pe 16 februarie (turul), respectiv 10 martie (returul).