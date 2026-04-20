Deși pe plan sportiv totul merge „ceas”, clubul catalan se pregătește pentru o vară care se anunță agitată. Șefii clubului vor să aducă noi vedete la vară, dar s-ar putea să rămână doar cu dorința.

Belele pentru Barcelona! Anunțul venit din Spania

Presa internațională a scris în ultima perioadă despre transferuri grele precum Julian Alvarez sau Bradley Barcola, dar, potrivit regulilor din Spania, există o piedică uriașă.

În La Liga nu ai voie să cheltuiești pe salarii mai mult decât câștigi. Barcelona a mai pățit-o și în anii trecuți, când a adus jucători, dar nu a putut să-i treacă pe foaia de joc luni de zile pentru că depășise limita de bani.

Cel mai bun exemplu ar fi Dani Olmo

Revenind la Barcelona, chiar dacă echipa scapă de salariul uriaș al lui Robert Lewandowski, polonezul fiind aproape de plecare, apar alte cheltuieli.

Jucătorii tineri, care au salvat echipa în acest sezon, au contracte noi și mult mai scumpe. Potrivit publicației Sport, Lamine Yamal va avea un salariu de 8 milioane de euro pe an, în timp ce Fermin Lopez va primi și el o mărire de salariu consistentă.

Colac peste pupăză, Barcelona a fost eliminată rapid din Champions League, deci a primit mai puțini bani de la UEFA.

Fără acești bani și cu salarii mai mari, clubului îi va fi aproape imposibil să aducă fotbaliști noi fără să vândă măcar o parte din jucători.