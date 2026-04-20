Cum au reacționat adversarele României din Nations League după revenirea lui Gică Hagi la națională

Primele meciuri ale lui Gică Hagi la revenirea la echipa națională vor fi în iunie, când sunt programate amicalele cu Georgia (2 iunie, Tbilisi) și Țara Galilor (6 iunie, Stadionul Steaua). Ulterior, în perioada septembrie-noiembrie va avea loc campania din Liga Națiunilor.





România, promovată în Liga B din Nations League, a fost repartizată într-o grupă din care vor mai face parte Suedia, Bosnia și Polonia. Poziția ocupată în această grupă va avea un impact important și asupra urnelor pentru preliminariile EURO 2028.

"Legenda devine selecționer", a titrat publicația suedeză Aftonbladet, după anunțul făcut luni de FRF. "Gheorghe Hagi primește o nouă șansă", au mai scris suedezii, care au amintit și de precedentul mandat al "Regelui" la prima reprezentativă, la începutul anilor 2000.

În termeni similari a comentat și presa poloneză. "România are un nou selecționer, iar legenda se întoarce. Succesorul lui Mircea Lucescu este Gheorghe Hagi, cel mai bun fotbalist din istoria țării, care a jucat la Real Madrid și Barcelona și a strâns 125 de meciuri la națională. A fost starul Mondialului din 1994, când România a ajuns până în sferturi, o performanță neegalată până acum", a scris Meczyki.