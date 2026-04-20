Cum au reacționat adversarele României din Nations League după revenirea lui Gică Hagi la națională

Gheorghe Hagi a fost instalat oficial în funcția de selecționer al României. FRF l-a prezentat luni în cadrul unei conferințe de presă la care au mai participat Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță.

Primele meciuri ale lui Gică Hagi la revenirea la echipa națională vor fi în iunie, când sunt programate amicalele cu Georgia (2 iunie, Tbilisi) și Țara Galilor (6 iunie, Stadionul Steaua). Ulterior, în perioada septembrie-noiembrie va avea loc campania din Liga Națiunilor.


România, promovată în Liga B din Nations League, a fost repartizată într-o grupă din care vor mai face parte Suedia, Bosnia și Polonia. Poziția ocupată în această grupă va avea un impact important și asupra urnelor pentru preliminariile EURO 2028.

"Legenda devine selecționer", a titrat publicația suedeză Aftonbladet, după anunțul făcut luni de FRF. "Gheorghe Hagi primește o nouă șansă", au mai scris suedezii, care au amintit și de precedentul mandat al "Regelui" la prima reprezentativă, la începutul anilor 2000.

În termeni similari a comentat și presa poloneză. "România are un nou selecționer, iar legenda se întoarce. Succesorul lui Mircea Lucescu este Gheorghe Hagi, cel mai bun fotbalist din istoria țării, care a jucat la Real Madrid și Barcelona și a strâns 125 de meciuri la națională. A fost starul Mondialului din 1994, când România a ajuns până în sferturi, o performanță neegalată până acum", a scris Meczyki.

România trebuie să termine pe 1 sau 2 în Nations League pentru a fi ajutată în preliminariile EURO 2028

Cum vor stabilite urnele în preliminariile EURO 2028

  • Urna 1: Echipele din Liga A a UNL care încheie pe pozițiile 1-3
  • Urna 2: Echipele din Liga A a UNL care încheie pe locul 4 + echipele din Liga B care încheie pe locurile 1-2
  • Urna 3: Echipele din Liga B care încheie pe pozițiile 3-4 + echipele din Liga C care încheie pe locul 1
  • Urna 4: Echipele din Liga C care încheie pe pozițiile 2-4
  • Urna 5: Echipele din Liga D

Altfel spus, rezultatele României din Nations League vor stabili urna în care vom apărea la tragerea la sorți pentru preliminariile Europeanului. Tricolorii ajung în urna a doua doar dacă vor încheia pe locurile 1-2 în grupa din care mai fac parte Suedia, Polonia și Bosnia. În caz contrar, picăm în urna a treia.

Programul României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
Reacția lui Gică Popescu după ce Gheorghe Hagi a fost numit selecționer de Răzvan Burleanu, șeful FRF
Dominik Szoboszlai pune presiune pe conducerea lui Liverpool: ”Nu văd niciun progres aici”
Juan Bauza schimbă echipa! A venit anunțul despre jucătorul ofertat și de FCSB
Luis Figo, mesaj pentru Hagi în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României: ”Nu cred că trebuie să facem asta”
Chivu se bate cu Manchester City și Barcelona pentru "cel mai bun fundaș din Europa"
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Nicolae Stanciu și-a dat acordul pentru transfer și revine în Superligă!

Reacția lui Gigi Becali, după ce a aflat că Mirel Rădoi pleacă în Turcia

Jackpot Mihaela Cambei: suma câștigată pentru cele trei medalii europene, imensă!

Presiune pe Interul lui Chivu: rezultatul Milanului a schimbat clasamentul din Serie A

Ianis, o problemă pentru Hagi? Fiul noului selecționer se confruntă cu o problemă deosebit de gravă

Reacția lui Gică Popescu după ce Gheorghe Hagi a fost numit selecționer de Răzvan Burleanu, șeful FRF
Juan Bauza schimbă echipa! A venit anunțul despre jucătorul ofertat și de FCSB
Luis Figo, mesaj pentru Hagi în ziua în care ”Regele” a devenit selecționerul României: ”Nu cred că trebuie să facem asta”
Dominik Szoboszlai pune presiune pe conducerea lui Liverpool: ”Nu văd niciun progres aici”
Chivu se bate cu Manchester City și Barcelona pentru "cel mai bun fundaș din Europa"
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
Tudor Băluță, prezentat la vicecampioana Poloniei, Slask Wroclaw! Prima reacție
Răsturnare de situație. Iranul a anunțat, din nou, că Strâmtoarea Ormuz este deschisă. „Navele şi vasele pot trece"

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Şefa Comisiei Europene a cerut Ungariei să treacă rapid la reforme: „Presiunea timpului este enormă”

Radu Miruță: Nu doar despre Ilie Bolojan e vorba. PSD se zbate să ţină ţara captivă intereselor de partid

