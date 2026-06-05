Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a fost numit oficial pe banca „marinarilor”, după despărțirea de Flavius Stoican, cel care a reușit salvarea echipei de la retrogradare în urma barajului.

Sabău revine astfel în Superliga, după experiența de la Universitatea Cluj, unde a dus formația în cupele europene, performanță reușită după o pauză de peste cinci decenii.

Primele declarații ale lui Ioan Ovidiu Sabău după ce a semnat cu Farul

La scurt timp după oficializarea numirii, Sabău a transmis și primul său mesaj pentru fani, prin intermediul site-ului oficial al clubului.

„În fotbal sunt momente care te fac să privești în urmă cu recunoștință și înainte cu speranță. Pentru mine, preluarea Farului Constanța este unul dintre aceste momente.

Accept această provocare cu emoție, respect și convingerea că nimic valoros nu se construiește fără muncă, caracter și oameni care cred în același vis. Mulțumesc celor care mi-au oferit încrederea lor. În fotbal, încrederea este unul dintre cele mai frumoase daruri.

O apreciere aparte și respect deosebit suporterilor pentru că, dincolo de rezultate, continuă să creadă, să spere și să iubească această echipă. O astfel de legătură merită tot respectul și toată dăruirea noastră"

Știu ce înseamnă să porți pe umeri așteptările unei comunități și promit că voi da tot ce am mai bun, cu aceeași seriozitate și implicare care mi-au definit întreaga carieră.

Pornesc la drum cu respect pentru trecut, cu responsabilitate față de prezent și cu speranța că împreună vom avea motive să ne bucurăm de multe momente frumoase", sunt cuvintele antrenorului.

Pe lângă „U” Cluj, în CV-ul antrenorului mai găsim echipe precum Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Poli Timișoara, ASA Târgu Mureș și Rapid București.