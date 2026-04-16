Barcelona face prăpăd după eliminarea din Champions League: anunțul clubului

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liderul din La Liga e în căutarea unui țap ispășitor după eliminarea suferită, în sferturi, în fața celor de la Atletico Madrid.

TAGS:
BarcelonaUEFAAtletico Madridclement turpinarbitraj

Bacelona a anunţat, într-un comunicat emis joi seară, că a depus o plângere la UEFA „cu privire la arbitraj”, la două zile după eliminarea de către Atletico Madrid în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Catalanii au condus cu 2-0 în returul de pe Camp Nou, însă golul lui Lookman a adus eliminarea echipei blau-grana. Barcelona a depus, aşadar, o nouă plângere la UEFA, argumentând că întregul meci a fost afectat de prestația arbitrului Turpin.

Mai multe decizii ale arbitrului nu au respectat Legile Jocului, din cauza aplicării incorecte a regulamentului şi a lipsei unei intervenţii adecvate a VAR în incidente evident importante. Acumularea acestor erori a avut un impact direct asupra desfăşurării meciului şi a rezultatului final, cauzând prejudicii sportive şi financiare semnificative clubului”, scrie în plângerea depusă de catalani, potrivit news.ro.

Aceasta este a doua plângere făcută de Barcelona către UEFA în ultimele două săptămâni. După prima manşă a sferturilor, pe care au pierdut-o cu 0-2 cu Atletico, catalanii au depus o plângere la UEFA, spunând că ar fi trebuit să primească o lovitură de pedeapsă pentru un henţ al lui Marc Pubill în careu. Atunci a fost o brigadă de arbitri condusă de românul Istvan Kovacs.

Publicitate
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!