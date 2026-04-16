Barcelona face prăpăd după eliminarea din Champions League: anunțul clubului

Bacelona a anunţat, într-un comunicat emis joi seară, că a depus o plângere la UEFA „cu privire la arbitraj”, la două zile după eliminarea de către Atletico Madrid în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Catalanii au condus cu 2-0 în returul de pe Camp Nou, însă golul lui Lookman a adus eliminarea echipei blau-grana. Barcelona a depus, aşadar, o nouă plângere la UEFA, argumentând că întregul meci a fost afectat de prestația arbitrului Turpin.