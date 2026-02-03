Prezent la cea de-a 78-a ediție a Galei Mundo Deportivo, desfășurată într-un moment în care Barcelona domină La Liga, tânărul fotbalist a fost în centrul atenției. După ce a terminat pe locul doi în cursa pentru Balonul de Aur din 2025 și a primit un premiu special în cadrul evenimentului, Yamal a vorbit despre ambițiile sale pe termen lung. La doar 18 ani, noul decar al catalanilor a strâns deja peste 100 de apariții și 38 de goluri pentru club, având în palmares titlul în La Liga și Campionatul European.



Chestionat cu privire la planurile sale, Yamal a transmis un mesaj clar suporterilor, asigurându-i că nu intenționează să schimbe echipa: „Sper să pot rămâne aici pentru totdeauna, unde mă bucur de fiecare zi, la cel mai bun club și în cel mai bun oraș din lume. Vreau să rămân la Barca pentru totdeauna, vreau să fiu o legendă”, a spus Yamal.



Principalul obiectiv în momentul de față



Barcelona traversează o perioadă excelentă, având un avans de un punct față de rivala Real Madrid în campionat și trofeul Supercupei Spaniei deja asigurat în acest sezon. Catalanii sunt calificați și în optimile Ligii Campionilor, însă atenția lui Yamal se îndreaptă spre partida de marți, din Cupa Regelui, împotriva celor de la Albacete, echipa care a eliminat surprinzător Real Madrid.



Starul catalanilor a punctat că nu se mulțumește cu realizările de până acum și că foamea de trofee rămâne intactă: „Cel mai bun moment al meu din acest sezon? De-abia acum urmează ce e mai bun! Lucrurile importante vin. Mergem spre semifinala Cupei Regelui, care este un titlu pe care trebuie să-l câștigăm”.



Yamal este într-o formă de invidiat, marcând în ultimele trei apariții consecutive, împotriva lui Real Oviedo, FC Copenhaga și Elche, seria fiind deschisă de un voleu spectaculos în partida cu Oviedo.

