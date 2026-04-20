Jurnalistul Ekrem Konur anunță că există o concurență acerbă pentru fundașul dreapta Marco Palestra (21 de ani).

Chivu se bate cu Manchester City și Barcelona pentru Marco Palestra

Legitimat la Atalanta, Marco ba fost împrumutat în acest sezon la Cagliari. Fundașul dreapta a impresionat în actuala stagiune, iar marile cluburi ale Europei au început să îl urmărească atent.

Potrivit lui Ekrem Konur, FC Barcelona și-a trimis scouterii să îl urmărească pe Palestra în ultimele meciuri din acest sezon. Inter Milano, Manchester City, Arsenal și Juventus ar fi alte cluburi interesate de transferul fundașului.

Marco Palestra a evoluat în 32 de meciuri oficiale în acest sezon pentru Cagliari. El și-a trecut în cont și un gol, respectiv patru pase decisive.

Directorul sportiv de la Cagliari, Guido Angelozzi, l-a descris recent pe Palestra drept "cel mai bun fundaș dreapta din Europa". Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a tânărului jucător italian se ridică acum la 30 de milioane de euro.

Cristi Chivu, la un pas de a scrie istorie

Cu doar cinci etape rămase de disputat din actuala stagiune, Inter Milano își poate asigura matematic primul loc chiar la sfârșitul săptămânii viitoare.

Dacă va ridica trofeul, tehnicianul român va deveni primul interist de după Al Doilea Război Mondial care obține titlul suprem în Italia atât din postura de fotbalist, cât și din cea de antrenor principal. Până acum, singurul care a atins această bornă este Armando Castellazzi, în aprilie 1938, într-o perioadă în care clubul purta denumirea de Ambrosiana.