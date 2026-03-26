Atacantul lui Atletico Madrid, Julian Alvarez, este dorit pe Camp Nou, însă madrilenii nu vor să-l lase să plece prea ușor.

Argentinianul își dorește să ajungă la o echipă unde poate câștiga constant trofee, după cum Sport.ro v-a prezentat aici, iar Barcelona ar reprezenta o destinație atractivă.

Atletico Madrid a pregătit oferta pentru prelungirea contractului

Totuși, potrivit spaniolilor de la Mundo Deportivo, oficialii clubului pregătesc o prelungire de contract pentru atacantul argentinian.

Sursa citată informează că noul înțelegere s-ar ridica la suma de 10 milioane de euro pe sezon, cu trei mai multe decât cea actuală, devenind astfel unul dintre cele mai costisitoare contracte ale clubului.

„Clubul intenționează să-i mărească salariul lui Julián Álvarez la 10 milioane de euro ca parte a prelungirii contractului acestuia”, au scris spaniolii, care au citat ziarul Marca.

Julian Alvarez a ajuns la Atletico Madrid în vara lui 2024, transferat de la Manchester City pentru 75 de milioane de euro.

De atunci, atacantul argentinian a confirmat așteptările și a adunat 46 de goluri în 101 de meciuri pentru echipa din capitala Spaniei.

Contractul său este valabil până în 2030, iar cota de piață a fotbalistului a ajuns la 90 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.