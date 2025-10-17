Atacant la AS Monaco în acest moment, Ansu Fati a devenit jucătorul care a atins cel mai rapid cifra de cinci goluri de la debutul său în Ligue 1, după ce a reuşit o dublă în partida cu Nice, înainte de pauza campionatelor pentru meciurile formațiilor naționale, din etapa a 7-a a campionatului francez, care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO!

Din sezonul 1947-1948, niciun jucător nu a reuşit să înscrie cinci goluri în doar 127 de minute de joc pentru noua sa echipă din Ligue 1. Însă, cu toate acestea, se pare că AS Monaco nu vrea, încă, să activeze clauza de transfer definitiv al lui Fati, în valoare de numai 11 milioane de euro!

Ansu Fati, start fantastic în tricoul AS Monaco. Barcelona așteaptă activarea clauzei de 11 milioane de euro

Atacantul va primi și de acum încredere din partea grupării din ”Hexagon”, dar în acest ritm, dacă va continua să marcheze la foc automat, e imposibil de crezut că AS Monaco nu-l va achiziționa definitiv.

”Cheia este să-i oferim în continuare lui Ansu condițiile necesare pentru a putea juca și a fi un jucător important și constant pentru Monaco. Afacerile nu sunt importante acum. Când va fi momentul potrivit, vom lua o decizie.

Monaco este protejat în această situație de acordul pe care îl avem cu jucătorul și cu Barca. Scopul este performanța și menținerea lui pe teren”, a spus Sebastien Pocognoli, antrenorul grupării din Monaco.

Ansu Fati, lider în topul golgheterilor alături de Joaquin Panichelli

Fostul jucător al Barcelonei, care se află la egalitate în fruntea marcatorilor din Ligue 1 cu Joaquin Panichelli (Strasbourg), i-a devansat pe Johan Audel, care a înscris cinci goluri în 137 de minute pentru Valenciennes (2007-2008), şi pe Emmanuel Riviere, care completează acest podium, cu cinci realizări în 174 de minute pentru AS Monaco (2013-2014).

Sub culorile lui AS Monaco, Ansu Fati a înscris șase goluri în cinci meciuri în toate competiţiile, cu o medie de un gol la fiecare 42 de minute.

Spaniolul este un produs al academiei celor de la FC Barcelona. În 2020 a ajuns la echipa mare și era cotat la 50 de milioane de euro. Cu timpul, forma spectaculoasă a lui Fati s-a stins, iar în sezonul 2023/24 a fost trimis sub formă de împrumut la Brighton, în Premier League.

La FC Barcelona, Fati a evoluat în 123 de meciuri, a bifat 29 goluri înscrise și opt pase decisive. În experiența de la Brighton, a contabilizat 27 de meciuri jucate, patru goluri înscrise și o pasă decisivă.

