LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, FK Csikszereda și CFR Cluj se întâlnesc la Miercurea Ciuc într-o restanță contând pentru etapa a cincea din Superligă.

FK Csikszereda, neînvinsă de cinci etape



Ciucanii trec prin cea mai bună perioadă de la promovarea în premieră pe prima scenă, aceștia fiind neînvinși în ultimele cinci runde, interval în care au înregistrat patru remize și o victorie (4 octombrie, FK Csikszereda - U Cluj 2-1).

CFR s-a impus în runda precedentă, 2-1 cu FC Hermannstadt și au oprit astfel o serie negativă formată din șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Anderson Ceara, MVP-ul ciucanilor



Brazilianul Anderson 'Ceará' se numără printre remarcații acestui sezon, în dreptul mijlocașului trupei din Miercurea Ciuc fiind consemnate cinci contribuții ofensive (două goluri, trei pase decisive).

Șase goluri cu capul au marcat clujenii, cele mai multe dintre toate competitoarele.

12 dintre cele 23 de goluri încasate de elevii lui Robert Ilyeș au fost primite în prima repriză. De partea cealaltă, CFR Cluj a încasat gol în fiecare etapă.

CFR Cluj a folosit deja 35 de jucători în acest sezon, un record pentru Superligă



27 de jucători au utilizat ciucanii în campionatul curent, dintre care 24 au debutat în SuperLigă chiar pe durata sezonului în curs.

CFR Cluj este formația care s-a bazat pe cei mai mulți jucători, 35 de fotbaliști bifând cel puțin o prezență în ediția actuală. Info: LPF

Clasamentul din Superligă

