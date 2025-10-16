Jordan Pickford (31 de ani) a semnat în 2017 cu Everton, după ce echipa din Liverpool le-a achitat celor de la Sunderland nu mai puțin de 28,5 milioane de euro.



Goalkeeperul a bifat la Everton 326 de apariții. Jordan Pickford a încasat 453 de goluri la fosta echipă de pe Goodison, iar 91 de meciuri le-a încheiat fără gol primit.



Jordan Pickford a semnat! Unde va juca portarul Angliei



Portarul englez, care a consemnat 80 de prezențe la prima reprezentativă a Angliei, a semnat prelungirea contractului cu Everton până la finalul stagiunii 2028/29.



”Sunt în al nouălea cer! Vreau să las o moștenire aici”, a spus Jordan Pickford, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, într-o postare publicată pe rețelele social media.



Pickford a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Sunderland, Preston, Bradford, Carlisle United, Burton Albion, Alfreton și Darlington.



Cum arată clasamentul



După șapte etape desfășurate în primul eșalon al Angliei, Arsenal se situează pe prima poziție cu 16 puncte. Cinci victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere au bifat ”tunarii” până acum.



Pe locul secund se află Liverpool cu 15 puncte, în timp ce podiumul este completat de Tottenham cu 14 puncte, care se află la egalitate cu locul patru, Bournemouth, și la două lungimi de locul cinci, Manchester City.

