Fază uluitoare petrecută la Miercurea Ciuc! Ce s-a întâmplat în Csikszerda - CFR Cluj, de noaptea minții

Din articol Fază controversată în finalul meciului Csikszereda - CFR Cluj

CFR Cluj a deschis scorul prin Andrei Cordea în minutul 17, după ce a fost servit perfect de Louis Munteanu, dar Eppel a egalat în prima repriză și s-a intrat la cabine cu scorul de 1-1. Ardelenii au revenit în avantaj după reușita lui Slimani din minutul 71, dar au fost egalați din nou din penalty, la ultima fază a meciului. Paszka a marcat din scăriță de la 11 metri și a stabilit scorul de egalitate.



În minutul 86 al partidei de la Miercurea Ciuc a avut loc o fază controversată, la care decizia centralului George Găman poate fi pusă sub semnul întrebării. Portarul lui CFR Cluj a prins o minge centrată în careu, dar Hindrich a scăpat balonul după o ciocnire cu Eppel și Hegedus a înscris cu poarta goală, dar Găman a fluierat înainte de marcarea golului fault la portar, astfel că faza nu a mai putu fi revizuită în camera VAR.



Ionel Dănciulescu e a vorbit despre această fază și e de părere că nu este vorba de fault la portarul lui CFR Cluj și centralul a greșit la această fază. „Din punctul meu de vedere nu a fost fault acolo, jucătorul lui Csikszereda vrea să se și ferească. Dacă era fault cum a crezut el, trebuia să fluiere imediat, nu cum a făcut el. De ce mai lași faza?”, a spus Ionel Dănciulescu la Digi Sport. În urma acestui rezultat CFR Cluj a urcat pe locul 11 în Superliga și a ajuns la 13 puncte, în timp ce Csikszerea a făcut nouă puncte și se află pe locul 15.

