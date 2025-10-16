Astfel, CFR Cluj a egalat-o pe FCSB și a trecut pe locul 11 în fața roș-albaștrilor, tot cu 13 puncte, dar cu un golaveraj mai bun.

Andrea Mandorlini: ”Nu e greșeala lui Biliboc, este a altcuiva!”

Andrea Mandorlini a comentat prestația echipei sale și s-a declarat mulțumit de felul în care a arătat CFR Cluj, chiar dacă se întoarce de la Miercurea Ciuc doar cu un punct.

Antrenorul Italian s-a arătat dezamăgit de greșeala din final de pe urma căreia ciucanii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri și a transmis că problemele din apărarea clujenilor persistă.

”Am fost echipa mai bună, am avut mai multe ocazii, ultimul penalty a fost foarte, foarte ușor acordat, dar acum nu mai contează. Am avut situații mari de a marca, dar din păcate acesta este fotbalul. Dacă nu închizi meciul, se poate întâmpla o greșeală. Eu nu cred că e greșeala lui Biliboc, este a altcuiva, dar nu mai are rost să discutăm.

Noi am venit aici să câștigăm, am avut posesia, ne-am creat situații, păcat de acest episod din final. Am avut problema asta și înainte să vin eu. Apărarea primea ușor gol, dar scot în evidență lucrurile pozitive, cred că am fost echipa mai bună și trebuia să câștigăm. Să pleci de aici cu un singur punct e foarte puțin”, a spus Andrea Mandorlini după meci.

