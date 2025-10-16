Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 20:30, la Miercurea Ciuc, în etapa restantă cu numărul 5 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul confruntării, gazdele au smuls un punct.



În minutul 90+9, Lorand Paszka a transformat, cu ”sânge rece”, așa cum a spus Basarab Panduru în platou la Prima Sport, o lovitură de la 11 metri: o ”panenka” mai exact, o ”scăriță”, care l-a ironizat pe goalkeeperul oaspeților, Otto Hindrich.



Fostul internațional român a sugerat că situația ar fi putut lua o întorsătură drastică dacă Hindrich ar fi rămas pe mijlocul porții și ar fi blocat șutul năstrușnic trimis de Lorand Paszka.



Basarab Panduru, uluit de faza din Csikszereda - CFR Cluj: ”De la sânge rece la nesimțire e doar o fracțiune de secundă”



”Este incredibil, sânge rece pentru că dă gol, nesimțire dacă ratează. De la sânge rece la nesimțire e o fracțiune de secundă. Dacă ar fi stat pe loc și ar fi prins în brațe mingea, ce ai fi zis?



Îmi aduc aminte de Călințaru, mai, mai să-l ia la bătaie, cu FCSB (n.r. - Juventus București - FCSB, meci din 2017). De la sânge rece la nesimțire sunt doar 10 metri, dacă ăla stătea pe loc și o prindea, ce ziceai?



Nu ai cum să bați așa, nu există să bați așa ceva. Ce ai fi spus dacă o prindea? Tot mai mulți portari își lasă piciorul ăla acolo”, a spus Basarab Panduru.

