Potrivit L’Équipe, Fondul de investiții britanic Sparta Capital a reușit să adune aproximativ 10 milioane de euro înaintea termenului-limită. Bordeaux fusese exclusă din toate competițiile naționale, iar lipsa garanțiilor financiare adusese clubul în pragul lichidării judiciare. DETALII AICI

Gerard Lopez a vândut Bordeaux pentru un euro

Tranzacția pune capăt perioadei de cinci ani în care Girondins de Bordeaux a fost controlată de Gerard Lopez.

Omul de afaceri a acceptat să cedeze clubul pentru suma simbolică de un euro, după ce anunțase că nu mai dorește să investească în salvarea formației.

Lopez cumpărase clubul în 2021, pe când Bordeaux evolua în Ligue 1. În mandatul său, fosta campioană a Franței a retrogradat sportiv în liga secundă, apoi a ajuns în eșalonul al patrulea în urma problemelor financiare și a sancțiunilor administrative.