Nedorit de Barcelona și United, presa britanică îi caută echipă lui Marcus Rashford

Cu 89 de goluri înscrise în 297 de apariții bifate în Premier League, Marcus Rashford nu mai reprezintă, la 28 de ani, o certitudine pentru prea multe cluburi fruntașe din Anglia.

Nedorit de Barcelona, care a preferat să cheltuiască 80 de milioane de euro pentru achiziționarea englezului Anthony Gordon, Marcus Rashford este căutat de Fenerbahce Istanbul, dar rămâne în așteptare, în speranța unei oferte mai atractive.

Marcus Rashford, între Tottenham și Arsenal

Nici Manchester United nu se arată entuziasmată de ideea de a-l păstra în continuare pe Marcus Rashford, jucător care nu a mai evoluat pentru „diavolii roșii” din 2024, când a fost împrumutat la Aston Villa.

Salariul de peste 375,000 de euro per săptămână este principalul motiv pentru care Manchester United este tentată să renunțe la serviciile atacantului Rashford.

TalkSport scrie despre o posibilă mutare a lui Marcus Rashford la clubul Tottenham Hotspur, în schimbul sumei de 35 de milioane de euro, dar inclusiv campioana Arsenal este introdusă pe lista cluburilor care ar putea fi interesate de Rashford, în contextul în care „tunarii” l-au pierdut pe Leandro Trossard, jucător care evolua în banda stângă.

