Portarul german va ajunge sub formă de împrumut la Ajax Amsterdam, până la finalul sezonului, informează presa din Spania.

Ter Stegen ar urma să părăsească vineri cantonamentul Barcelonei și să călătorească în Țările de Jos, unde va efectua vizita medicală.

Goalkeeperul în vârstă de 34 de ani nu a mai participat la antrenamentul de joi după-amiază și și-ar fi luat deja rămas-bun de la colegi și de la membrii staffului tehnic.

Ter Stegen, împrumutat la Ajax

Negocierile dintre Barcelona și Ajax au început în urmă cu mai multe săptămâni, însă transferul a fost blocat temporar din cauza unor neînțelegeri legate de taxele suplimentare pe care portarul trebuie să le plătească în Țările de Jos.

În cele din urmă, conducerea Barcelonei a acceptat să suporte și costurile fiscale. Clubul catalan va achita aproximativ 90% din salariul lui Ter Stegen, în timp ce Ajax va acoperi restul.

Portarul mai are contract cu Barcelona până în vara anului 2028, însă șansele ca acesta să mai joace pentru gruparea blaugrana sunt considerate reduse. Hansi Flick nu îl mai includea în planurile sale, mai ales după transferul lui Joan Garcia.