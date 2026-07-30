Articol scris de Matei Barbu

De când a încheiat sezonul la FC Barcelona, Marcus Rashford s-a concentrat în totalitate pe Cupa Mondială 2026, unde a fost prezent alături de naționala Angliei.

Chiar și așa, numele său a continuat să fie subiect și pe piața transferurilor.

Atacantul englez a avut un parcurs bun în perioada petrecută sub formă de împrumut la Barcelona, reușind să își recapete forma sportivă.

Având în vedere că echipa catalană s-a tot confruntat cu probleme financiare, FC Barcelona nu a mai achitat suma solicitată de Manchester United pentru transferul definitiv la jucătorului.

Iar Marcurs Rashford s-a întors, așadar, la clubul ”diavolilor roșii”. În perioada petrecută în campionatul Spaniei, Rashford a reușit să marcheze opt goluri și să ofere nouă pase decisive. În Champions League, a bifat cinci reușite și patru pase decisive.

Mesajul transmis de Marcus Rashford

Atacantul englez a postat pe Instagram un mesaj în care și-a arătat recunoștința față de suporterii Barcelonei, dar și pentru că a îmbrăcat echipamentul catalanilor.

De asemenea, el a menționat că perioada petrecută în Spania a reprezentat unul dintre cele mai speciale momente din cariera sa.

”Le sunt foarte recunoscător tuturor celor din cadrul clubului pentru că au transformat perioada petrecută aici într-o experiență atât de pozitivă și memorabilă.

M-am bucurat de fiecare moment și voi păstra cu mine multe amintiri speciale. Le doresc clubului și tuturor suporterilor mult noroc și mult succes în sezonul care urmează.

Visca el Barça!”, a scris Rashford pe contul său de Instagram.