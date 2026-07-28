Decizia radicală luată de Julian Alvarez, pentru a-și ”forța” transferul la Barcelona

Decizia radicală luată de Julian Alvarez, pentru a-și ”forța” transferul la Barcelona La Liga
SPORT.RO
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Julian Alvarez, atacantul de la Atlético Madrid, care a repetat de nenumărate ori că doreşte să părăsească echipa „Colchoneros”, ar putea să-şi accelereze puţin plecarea pentru a semna cu FC Barcelona.

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Este unul dintre serialele verii pe piaţa transferurilor, iar dosarul este departe de a fi încheiat. Deşi încă nu se ştie unde va juca Julián Alvarez în sezonul viitor, se ştie unde şi-ar dori el să joace.

Pentru Julián Alvarez, „cel mai bine ar fi un transfer”

Deşi argentinianul declarase în plină Cupa Mondială că „cel mai bine ar fi un transfer” pentru a-şi putea „îndeplini visul”, probabil prin transferul la FC Barcelona, Julián Alvarez se confruntă cu intransigenţa actualului său club, Atlético Madrid.

După această aluzie, jucătorul, al cărui contract se întinde până în 2030, a fost repede pus la punct de şeful „Colchoneros”, Miguel Ángel Gil, a doua zi. „Regret profund aceste declaraţii. Nu era momentul potrivit pentru astfel de afirmaţii”, a afirmat omul de afaceri.

Acum aproximativ zece zile, într-un interviu difuzat de club, conducătorul madrilen a revenit asupra subiectului. „L-am auzit recent pe preşedintele Barça declarând că oferta pe care a făcut-o către Atlético Madrid nu era nelimitată. Singurul răspuns posibil este: nu vrem să-l cedăm şi nu vom accepta nicio ofertă, fie că este de 100, 150 sau 200 de milioane de euro.”

Declaraţii care, la prima vedere, nu i-au plăcut lui Julián Álvarez. Potrivit cotidianului spaniol SPORT, atacantul argentinian s-ar simţi trădat, întrucât conducerea clubului îi promisese că îl va lăsa să plece dacă ar apărea o ofertă bună.

O ofertă care a fost însă primită din partea FC Barcelona, singura opţiune a lui Julián Álvarez, care şi-a dorit întotdeauna să joace acolo încă de când era mic şi ar dori să calce pe urmele coechipierului său din naţională, Lionel Messi. Argentinianul ar fi astfel gata să se angajeze într-o luptă cu actualul său club pentru a forţa plecarea, scrie News.ro.

O clauză de reziliere de aproximativ 500 de milioane de euro

Având contract cu „Colchoneros” până în 2030, cu o clauză de reziliere de aproximativ 500 de milioane de euro, „Blaugranas” au înţeles foarte bine că situaţia era mai mult decât complicată pentru transferul atacantului argentinian.

Însă FC Barcelona nu renunţă: clubul catalan speră acum că o a doua iniţiativă din partea lui Alvarez va debloca situaţia şi va permite deschiderea unei noi căi de negociere înainte de a lua în considerare o nouă propunere financiară.

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