Decizia radicală luată de Julian Alvarez, pentru a-și ”forța” transferul la Barcelona

Este unul dintre serialele verii pe piaţa transferurilor, iar dosarul este departe de a fi încheiat. Deşi încă nu se ştie unde va juca Julián Alvarez în sezonul viitor, se ştie unde şi-ar dori el să joace.

Pentru Julián Alvarez, „cel mai bine ar fi un transfer”

Deşi argentinianul declarase în plină Cupa Mondială că „cel mai bine ar fi un transfer” pentru a-şi putea „îndeplini visul”, probabil prin transferul la FC Barcelona, Julián Alvarez se confruntă cu intransigenţa actualului său club, Atlético Madrid.

După această aluzie, jucătorul, al cărui contract se întinde până în 2030, a fost repede pus la punct de şeful „Colchoneros”, Miguel Ángel Gil, a doua zi. „Regret profund aceste declaraţii. Nu era momentul potrivit pentru astfel de afirmaţii”, a afirmat omul de afaceri.

Acum aproximativ zece zile, într-un interviu difuzat de club, conducătorul madrilen a revenit asupra subiectului. „L-am auzit recent pe preşedintele Barça declarând că oferta pe care a făcut-o către Atlético Madrid nu era nelimitată. Singurul răspuns posibil este: nu vrem să-l cedăm şi nu vom accepta nicio ofertă, fie că este de 100, 150 sau 200 de milioane de euro.”