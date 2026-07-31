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Hermannstadt s-a retras din Liga 2 cu doar o zi înaintea de startul noului sezon al eșalonului secund.

Hermannstadt, în pragul desființării!

Clubul sibian urmează să se desființeze, chiar dacă are posibilitatea de a se înscrie în Liga 3, potrivit gsp.ro.

Fotbaliștii au fost anunțați, conform sursei citate, azi-dimineață de dizolvarea clubului la care erau legitimați.

Retrogradarea din Superligă din sezonul trecut i-a fost fatală dublei finaliste a Cupei României în anii 2018 și 2025.

Înlocuitoarea sibienilor

Prin urmare, Hermannstadt va fi înlocuită de către CSM Olimpia Satu Mare, club care a retrogradat din Liga 2 în stagiunea precedentă.

Echipa sibiană ar fi trebuit să se deplaseze mâine, de la ora 11:00, pe terenul celor de la CSC Dumbrăvița.

Fotbaliștii erau pregătiți să facă deplasarea la Dumbrăvița, însă au devenit liberi de contract după ce au fost informați despre desființarea lui Hermannstadt.

Clubul sibian ar fi putut continua în Liga 3, însă Primăria nu a mai dorit după retrogradare să susțină echipa, iar patronii au comunicat că nu au posibilitatea să țină singuri frâiele de la Hermannstadt.