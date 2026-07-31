articol scris de Matei Barbu

Pe 1 august, la Hong Kong, Inter Milano o va întâlni pe Manchester City în cadrul Asia Tour 2026. Meciul va reprezenta debutul lui Enzo Maresca pe banca formației engleze.

Maresca i-a luat locul lui Pep Guardiola după un deceniu de succese obținute de tehnicianul catalan. Cristian Chivu, care a condus-o pe Inter spre „dubla” pe plan intern, consideră că echipa din Premier League va fi pe mâini bune în această perioadă de tranziție.

Chivu despre Maresca: „Este antrenorul potrivit”

Antrenorul celor de la Inter Milano a participat la conferința de presă premergătoare meciului amical dintre Inter Milano și Manchester City, unde a vorbit despre Enzo Maresca.

Chivu și-a exprimat admirația față de tehnicianul italian, menționând că parcursul acestuia în cariera de antrenor este unul remarcabil până în prezent. Concluzia sa este că Maresca este omul potrivit pentru a conduce clubul după plecarea lui Pep Guardiola.

„A lucrat la club pentru că a fost alături de Pep. Apoi și-a început propria carieră de antrenor și a făcut o treabă excelentă până acum.

Nu i-a fost ușor la Leicester și Chelsea, dar a câștigat Championship-ul și Cupa Mondială a Cluburilor. Este antrenorul potrivit, deoarece a lucrat alături de Pep și are propria sa viziune”, a declarat Chivu.

„Este unul dintre cei mai promițători antrenori tineri din lume și încă are multe de îmbunătățit, deși s-a descurcat foarte bine până acum.

Este important să avem posibilitatea de a-l aduce pe Stones din postura de jucător liber de contract. Este important datorită calității, personalității și caracterului de care a dat dovadă în ultimii ani. Este un fundaș care, cu siguranță, va aduce un plus acelui compartiment.

Vom încerca, împreună cu Manchester City, să ajungem la nivelul pe care îl așteaptă toată lumea, deoarece reprezentăm două cluburi importante din Europa și din întreaga lume”, a declarat tehnicianul.