Barcelona vrea să șocheze în următoarea perioadă de transferuri din vară.

Josko Gvardiol
Echipa catalană a redevenit una dintre forțele din Europa, după o perioadă complicată din punct de vedere financiar, dar și sportiv.

Barcelona își pregătește deja „lista de cumpărături” pentru perioada de transferuri din vară, iar obiectivele sunt clar: un atacant central și un fundaș central.

Barcelona a pus ochii pe un star de la Manchester City

Una dintre problemele echipei lui Hansi Flick din acest sezon a fost și este apărarea. După plecarea lui Ingo Martinez, catalanii nu au mai reușit să își facă „jocul la offside” la fel de bine, iar acest lucru se reflectă în nesiguranța defensive în meciurile importante.

Astfel că, antrenorul neamț își dorește transferul unui fundaș central de clasă, iar una dintre opțiunile agreate de catalani ar fi Josko Gvardiol de la Manchester City, conform jurnalistului Fernando Polo.

Barcelona îi mai are pe radar pe Bastoni, Konate și Guehi, ultimii doi fiind în ultimele șase luni de contract cu echipele sale.

Situația lui Gvardiol este diferită, pentru că fundașul croat mai are contract cu „cetățenii” lui Guardiola până în 2028.

Astfel că, pentru a-l aduce, Barcelona trebuie să scoată din „buzunar” o sumă consistentă. Rămâne de văzut dacă transferul croatului de 23 de ani se va concretiza, având în vedere că Transfermarkt.com i-a oferit o cotă de 70 de milioane de euro.

116 meciuri, 13 goluri și nouă pase decisive sunt cifrele lui Josko Gvardiol în tricoul lui Manchester City, echipă care îl transfera în vara lui 2023 de la Leipzig în schimbul a 90 de milioane de euro.

