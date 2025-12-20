Echipa catalană a redevenit una dintre forțele din Europa, după o perioadă complicată din punct de vedere financiar, dar și sportiv.

Barcelona își pregătește deja „lista de cumpărături” pentru perioada de transferuri din vară, iar obiectivele sunt clar: un atacant central și un fundaș central.

Barcelona a pus ochii pe un star de la Manchester City

Una dintre problemele echipei lui Hansi Flick din acest sezon a fost și este apărarea. După plecarea lui Ingo Martinez, catalanii nu au mai reușit să își facă „jocul la offside” la fel de bine, iar acest lucru se reflectă în nesiguranța defensive în meciurile importante.

Astfel că, antrenorul neamț își dorește transferul unui fundaș central de clasă, iar una dintre opțiunile agreate de catalani ar fi Josko Gvardiol de la Manchester City, conform jurnalistului Fernando Polo.