Campioana en titre a deschis scorul foarte repede, în minutul 2, după autogolul lui Daiki Hashioka. Celelalte reușite ale echipei antrenate de Pep Guardiola au fost semnate de Mateo Kovacic (64), Erling Haaland (74), Jeremy Doku (87) şi Josko Gvardiol (90+3). Pentru oaspeţi a înscris Ross Barkley (81).

În urma acestui rezultat, Manchester City este lider provizoriu, cu 73 de puncte după 32 de jocuri. "Cetățenii" sunt urmați de Arsenal, 71 puncte (31 partide) și de Liverpool, 71 puncte (31 partide).

După ce a marcat primul gol pentru Manchester City în partida cu Real Madrid, din prima manșă a sferturilor UEFA Champions League, Josko Gvardiol a 'recidivat' și în Premier League, înscriind în urma unei execuții spectaculoase.

Josko Gvardiol (22 de ani) a marcat primul gol pentru Manchester City, de când a ajuns la echipă, la începutul acestui sezon, iar după confruntarea de pe Santiago Bernabeu a explicat cum a reușit să înscrie.

"Sunt fericit pentru că am bifat primul gol pentru City, mai ales împotriva unui asemenea adversar. Sunt fericit. Prima atingere nu a fost bună, dar m-am gândit 'Ei bine, voi șuta și văd ce se întâmplă'.

Ce meci! A fost pentru prima dată când am jucat pe acest stadion. O atmosferă incredibilă, acum ne concentrăm pe următoarea partidă", a explicat croatul.

Josko Gvardiol Back to Back Screamer and First premier league goal for Man city, Im alive !!!!! pic.twitter.com/meyl2OV3ok