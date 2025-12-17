Andrei Rațiu (27 de ani) nu va ajunge la Barcelona. Fundașul dreapta al naționalei României și al grupării Rayo Vallecano nu acceptă rolul de rezervă pentru Jules Kounde (27), iar costul transferului său este considerat prea mare de clubul catalan.

Andrei Rațiu, ușă închisă către Barcelona

Publicația spaniolă elnacional.cat a notat că din motivele amintite anterior aducerea lui „Sonic” pe Camp Nou este exclusă. Pe 21 noiembrie, Rațiu a semnat prelungirea contractului cu Rayo Vallecano până în iunie 2030. Clubul i-a păstrat clauza de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.

Conducerea Barcelonei evaluează suma mult prea mare pentru valoarea internaționalului român. Transferul este așadar considerat de nerealizat de ambele părți, din moment ce Rațiu nu vrea să fie rezervă la gruparea „blaugrana”.

Alegerea lui Hansi Flick

În aceste condiții, Hansi Flick s-a orientat rapid pentru a-i asigura o rezervă lui Jules Kounde în perioada de mercato de vară. Norvegianul Julian Ryerson (28 de ani), de la Borussia Dortmund, este dorit de tehnicianul german la Barcelona.