CFR Cluj și-a asigurat prezența în play-off după 2-1 contra celor de la Farul. Ardelenii ocupă locul 5 în Superliga cu o rundă înaintea finalului de sezon regulat, iar miercuri vor juca pe terenul Universității Craiova în sferturile de finală ale Cupei României.

CFR Cluj a plătit datoria, iar Ioan Varga anunță "un mega bonus" pentru titlu

Cu șanse importante de a participa în cupele europene din sezonul viitor, CFR Cluj a mai primit o veste liniștitoare, după ce fusese amenințată cu depunctarea în cazul în care nu plătește o datorie de 200.000 de euro pe care o are la impresarul Cătălin Sărmășan.

Patronul Ioan Varga a confirmat pentru PRO TV că CFR Cluj a achitat luni dimineață respectiva datorie, astfel că nu se va pune problema unei depunctări.

În plus, omul de afaceri recunoaște că acum visează la titlu și le-a promis o primă generoasă jucătorilor de la CFR Cluj.

"Echipa merge înainte. Dacă am ajuns in play-off, de ce să nu ne gândim la titlu? Băieții au bonus pentru fiecare meci, dar la titlu vor avea un mega bonus", a spus Ioan Varga, pentru PRO TV.

După partida din sferturile Cupei României cu Universitatea Craiova, CFR Cluj va primi vizita lui Dinamo în ultima etapă a sezonului regulat, luni, de la ora 20:00.