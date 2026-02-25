Catalanii vor să își întărească lotul în vara următoare, când ar putea să facă transferuri importante.

Hansi Flick își dorește întăriri pe mai multe posturi, dar cele deficitare sunt de atacant central și fundaș central.

Starul de 80 de milioane de euro al lui Chivu, pe lista Barcelonei

Barcelona a pus ochii pe Alessandro Bastoni, care a este unul dintre cei mai buni fundași centrali din lume la momentul acesta.

Inter nu îl va lăsa pe italian să plece în schimbul unei sume mici, iar din această cauză catalanii ar putea să renunțe la ideea de a-l transfera.

Conform jurnalistului Matte Moretto de la Marca, echipa „balugrana” monitorizează situația lui Bastoni și îl consideră de mare interes.

Fundașul central italian are 291 de meciuri pentru Inter, reușind în tricoul „nerazzurrilor” opt goluri și 30 de pase decisive.

80 de milioane de euro este cota lui Alessandro Bastoni, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.