Casemiro (34 de ani) şi-a anunţat decizia de a nu-şi prelungi contractul cu Manchester United, care ocupă în prezent locul 3 în Premier League.

Pentru a-l înlocui, oficialii de la United sunt gata să plătească preţul cu un buget de 200 de milioane de euro alocat întăririi mijlocului terenului, potrivit Marca.

Manchester United, gata să investească 200 de milioane de euro în transferuri!

Jucătorii de la Newcastle Bruno Guimaraes şi Sandro Tonali se află în fruntea listei, la fel ca Elliot Anderson (Nottingham Forest). Adam Wharton (Crystal Palace) şi Joao Gomes (Wolverhampton) sunt alte piste studiate de Manchester United, scrie News.ro.

Casemiro a venit la Manchester United în august 2022 şi avea în contractul său o opţiune de prelungire pentru un an, pe care clubul o putea activa. Numai că Manchester United a decis să nu exercite această opţiune şi au anunţat deja, pe site-ul oficial, plecarea lui Casemiro, din vară.

Casemiro (33 de ani) a jucat 126 de meciuri şi a marcat 22 de goluri pentru Diavolii Roşii, pentru care rămâne titular regulat în acest sezon.

Membru al echipei câştigătoare a Cupei Angliei în 2024, a jucat un rol cheie în câştigarea Cupei Ligii Angliei în 2023, marcând un gol în finala disputată împotriva lui Newcastle, scor 2-0.