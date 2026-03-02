FC Argeș și-a asigurat, în urma acestui succes, ultimul loc de play-off cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, dar pentru Dinamo această înfrângere poate să cântărească destul de mult.

Dinamo poate începe play-off-ul de pe locul șase!

Echipa lui Zeljko Kopic a ajuns la a doua înfrângere la rând în campionat, după cea din etapa precedentă cu Rapid (1-2), iar în cel mai pesimist scenariu poate începe play-off-ul de pe locul șase, având în vedere că situația la vârful clasamentului se strânge.

Dinamo este pe locul trei, are 52 de puncte și este la un singur punct în fața celor de la Universitatea Cluj. ”Roș-albii” au două puncte și în fața celor de la CFR Cluj, adversara din ultima etapă a sezonului regulat.

FC Argeș are acum 49 de puncte, iar în cazul în care o va egala la puncte pe Dinamo are avantajul meciurilor directe, după 1-1 la Mioveni și 0-1 la București.

Rapid este la egalitate de puncte cu Dinamo, în contextul în care are și un meci în minus, cel cu Unirea Slobozia, care va închide etapa cu numărul 28 din Superligă. În cazul unui succes, giuleștenii se pot apropia la patru puncte de liderul Universitatea Craiova.

Programul complet al etapei 30:

Vineri, 6 martie

Ora 19.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - Farul Constanța

Sâmbătă, 7 martie

Ora 14.30 FC Metaloglobus București - UTA Arad

Ora 17.00 FC Botoșani - Petrolul Ploiești

Ora 20.00 FCSB - Universitatea Cluj

Duminică, 8 martie

Ora 14.30 Oțelul Galați - FC Hermannstadt

Ora 17.00 FC Argeș - Unirea Slobozia

Ora 20.00 FC Rapid - Universitatea Craiova

Luni, 9 martie

Ora 20.00 CFR 1907 Cluj - Dinamo București

Clasamentul din Superligă: