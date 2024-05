Golurile formației lui Pep Guardiola au fost marcate de Josko Gvardiol (13', 71'), Phil Foden (59') și Julian Alvarez (90+6', penalty). Fundașul croat a avut șansa de a realiza tripla în prelungiri, însă a refuzat să execute lovitura de la 11 metri.

Potrivit presei din Anglia, Gvardiol ar fi devenit primul fundaș din istoria Premier League care reușea o triplă. Croatul s-a mulțumit însă cu o dublă, lăsându-l pe Julian Alvarez să execute penalty-ul din prelungiri, care a fost obținut tot de atacantul argentinian.

Gestul lui Gvardiol a fost apreciat de fanii lui Manchester City. "Ce jucător e Gvardiol! Refuză să bată penalty-ul și să facă hat-trick-ul, un profesionalist desăvârșit", "Gvardiol refuză șansa de a fi primul fundaș din istoria Premier League care reușește un hat-trick", au fost câteva dintre comentariile suporterilor, potrivit The Sun.

"Sunt fericit pentru încă două goluri marcate și pentru faptul că am păstrat poarta intactă. Am discutat cu colegii despre posibilitatea ca eu să bat penalty-ul. Mi-ar fi plăcut, dar știm cu toții cine trebuia să execute - Julian, care a și marcat", a spus Gvardiol.

Josko Gvardiol had the chance to become the first defender to score a hat-trick in the Premier League, but let his teammate Julian Alvarez take the penalty instead ???????? pic.twitter.com/zVWHN4BkgH