GALERIE FOTO Barcelona îi mai „fură” un star lui Real Madrid: „noul Messi”, gata să semneze

Barcelona îi mai „fură” un star lui Real Madrid: „noul Messi”, gata să semneze La Liga
SPORT.RO
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Barcelona este foarte aproape să îi mai fure transfer lui Real Madrid.

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JJ GabrielManchester UnitedReal MadridBarcelonaLeo MessiLionel Messi
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Catalanii au reușit să îl aducă pe Rodri în această vară, după l-au întors din drumul său înspre Real Madrid. Barcelona este pe punctul să îi mai „fure” un jucător rivalei din Spania.

„Noul Messi”, dorit de Real Madrid, negociază cu Barcelona

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Este vorba despre JJ Gabriel, care nu își mai dorește să continue la Manchester United și este gata să își încheie contractul cu formația din Premier League.

Real Madrid s-a arătat interesată de fotbalistul englez de 15 ani și a intrat în negocieri cu reprezentații săi. Cu toate aceasta, jurnalistul englez Ben Jacobs a anunțat că JJ Gabriel se află în Barcelona și negociază cu oficialii echipei catalane în acest moment.

Reprezentații Barcelonei îi prezintă jucătorului de 15 ani modul în care ar urma să fie integrat în academie și planul pe termen lung pe care îl au pentru el.

JJ Gabriel a fost deja la Barcelona pentru a vizita stadionul și baza de pregătire

FC Barcelona vrea să-l aducă în La Masia pe Joseph Junior Andreou Gabriel, cunoscut ca JJ Gabriel, un atacant englez de doar 15 ani, care evoluează pentru Manchester United U18. 

Puștiul și familia sa au fost primiți pe arena Camp Nou și în centrul de pregătire Ciutat Esportiva Joan Gamper și ar putea alege să facă pasul către campiona Spaniei, deși a fost chemat recent să se antreneze cu prima echipă a lui United, sub conducerea lui Ruben Amorim.  

JJ Gabriel este internațional englez U16 și deține cetățeniile engleză și irlandeză. Poate juca ca atacant central, atacant secund și extremă stânga și este fiul lui Joe O'Cearuill, fost internațional irlandez cu origini trinidadiene, care a fost legitimat la echipe precum Arsenal, Brighton, Barnet, St. Patrick's Athletic, Boreham Wood, Enfield Town, Dover Athletic sau Forest Green Rovers. 

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