Mijlocașul spaniol a plecat de la Manchester City și a ales în cele din urmă Barcelona, deși a avut pe masă și o ofertă importantă de la Real Madrid.

Jose Mourinho a încercat personal să-l convingă să meargă pe Santiago Bernabeu. Antrenorul lui Real Madrid a discutat de două ori la telefon cu Rodri și i-a prezentat planurile sale pentru echipă.

Rodri a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mourinho după ce a semnat cu Barcelona. Ce i-a spus

Spaniolul a dezvăluit, într-un interviu pentru Mundo Deportivo, ce s-a întâmplat după ce a luat decizia finală. Rodri l-a sunat pe Mourinho pentru a-i mulțumi.

„Nu cred că e potrivit să dezvălui o conversație privată, dar și-a exprimat clar dorința ca eu să vin și mi-a spus cum aș putea contribui la echipă. Interacțiunea a fost excelentă. Când am luat decizia, l-am sunat și să-i mulțumesc pentru interesul său și pentru felul în care m-a tratat. Cred că este un antrenor fantastic”, a spus Rodri.

Cotat la 55 de milioane de euro, Rodri a bifat până la momentul redactării acestui articol cinci meciuri pentru catalani, fără contribuții de gol.

Cifrele mijlocașului născut la Madrid arată astfel: