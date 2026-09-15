Mijlocașul spaniol a plecat de la Manchester City și a ales în cele din urmă Barcelona, deși a avut pe masă și o ofertă importantă de la Real Madrid.
Jose Mourinho a încercat personal să-l convingă să meargă pe Santiago Bernabeu. Antrenorul lui Real Madrid a discutat de două ori la telefon cu Rodri și i-a prezentat planurile sale pentru echipă.
Rodri a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mourinho după ce a semnat cu Barcelona. Ce i-a spus
Spaniolul a dezvăluit, într-un interviu pentru Mundo Deportivo, ce s-a întâmplat după ce a luat decizia finală. Rodri l-a sunat pe Mourinho pentru a-i mulțumi.
„Nu cred că e potrivit să dezvălui o conversație privată, dar și-a exprimat clar dorința ca eu să vin și mi-a spus cum aș putea contribui la echipă. Interacțiunea a fost excelentă. Când am luat decizia, l-am sunat și să-i mulțumesc pentru interesul său și pentru felul în care m-a tratat. Cred că este un antrenor fantastic”, a spus Rodri.
Cotat la 55 de milioane de euro, Rodri a bifat până la momentul redactării acestui articol cinci meciuri pentru catalani, fără contribuții de gol.
Cifrele mijlocașului născut la Madrid arată astfel:
- Manchester City: 298 meciuri, 28 goluri, 32 pase decisive
- Villarreal: 84 meciuri, două goluri, șase pase decisive
- Atletico Madrid: 47 meciuri, trei goluri, un assist
- Villarreal B: 45 meciuri, două goluri, un assist
- Barcelona: 5 meciuri, fără contribuții de gol