Decernarea Balonului de Aur va avea loc la Londra, pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre. Va fi ceremonia cu numărul 70, în care-i va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

Lamine Yamal, cum nu l-ai mai văzut niciodată. Discurs-manifest: ”Nu trebuie să marchezi 80 de goluri ca să fii cel mai bun din lume”

Mare favorit la câștigarea Balonului de Aur, Lamine Yamal a avut un discurs amplu despre criteriile după care ar trebui acordat trofeul mult râvnit.

Fotbalistul Barcelonei a explicat că, în opinia sa, distincția ar trebui să recompenseze strict cel mai bun jucător din lume, fără ca numărul de goluri marcate sau trofeele câștigate de echipă să cântărească decisiv în alegerea câștigătorului.

”Premiul acesta este evaluat acum într-un mod diferit. Când erau Messi și Cristiano, toată lumea știa că ei erau cei mai buni doi jucători din lume, așa că premiul se împărțea între doi jucători. Problema acum este că oamenii iau în considerare lucruri care nu țin de Balonul de Aur. De exemplu, când spun că trebuie să îl câștige un jucător de la PSG pentru că a câștigat Liga Campionilor.

Când câștigi Liga Campionilor, premiul pentru Liga Campionilor îi revine lui PSG, care a fost cea mai bună echipă, iar acela este premiul pe care îl are PSG. Cu totul altceva este dacă la PSG se află cel mai bun jucător din lume.

Eu cred că acest premiu trebuie acordat celui mai bun jucător din lume și atât. Nu unui jucător care a marcat 80 de goluri, pentru că atunci când marchezi 80 de goluri primești premiul de golgheter al sezonului.

Sunt lucruri foarte diferite pe care oamenii nu le înțeleg. Cel mai bun jucător din lume este acela pe care tu, ca comentator, îl urmărești în timpul meciului și te bucuri să-l vezi. Îl privești și îți dai seama că este un jucător foarte diferit de toți ceilalți. Când lucrurile se vor concentra din nou pe asta și cel mai bun jucător din lume va fi cu adevărat cel mai bun, nu cel care marchează cele mai multe goluri sau cel care a câștigat cele mai multe trofee, atunci premiul își va recăpăta valoarea pe care o are”, a spus Lamine Yamal, citat de Mundo Deportivo.

Ibericul a continuat, ulterior, să pedaleze pe ideea că fotbalul nu ar trebui judecat prin prisma statisticilor.

”Eu am crescut cu fotbalul într-o perioadă în care ne uitam la meciuri întregi, din minutul zero până în minutul 90. Nu intram într-o aplicație ca să văd câte goluri sau pase decisive avea fiecare jucător. Atunci era perioada în care toată lumea se bucura de fotbal.

Vedeai un mijlocaș ofensiv care poate nu marca 20 de goluri, dar era o încântare să-l privești, cum era Ozil, de exemplu, care mie îmi plăcea foarte mult. Cred că generația de acum se uită la meci prin prisma unei aplicații și spune: 'Lamine a marcat două goluri sau a dat două pase decisive, a făcut un meci foarte bun'.

Și există momente, care mi s-au întâmplat în multe meciuri, în care am simțit că am oferit spectacol și poate nu am marcat, dar mă duc foarte mulțumit la culcare pentru că știu că fotbalul nu înseamnă doar cel care marchează golul, ci întreaga fază, din momentul în care mingea pleacă de la portar.

Ajung acasă și poate sunt supărat, iar mama mea mă întreabă mereu dacă sunt supărat pentru că nu am marcat un gol, iar eu îi spun că nu voi ajunge niciodată acasă supărat pentru că nu am marcat un gol. Să dau un gol este o statistică. Eu mă supăr dacă nu ating mingea, dacă nu mă pot bucura de joc, asta este ceea ce mă enervează cel mai mult”, a mai spus Yamal.