Raphinha (29 de ani) a avut parte de un debut de sezon impresionant, iar cei de la Barcelona se gândesc să-i prelungească actualul contract, scadent în vara anului 2028. Pentru asta, șefii clubului au apelat la ”asul din mânecă”.

Raphinha a început discuțiile cu Barcelona

Directorul sportiv Deco a fost cel care a purtat primele discuții cu Raphinha în vederea prelungirii contractului, scrie publicația catalană Sport, dar rămâne de văzut dacă acesta va accepta să rămână la Barcelona, ținând cont că, în ultima perioadă, numele meu a fost asociat cu un transfer în zona arabă.

Înainte de a deveni director sportiv la Barcelona, Deco a fost agent de jucători și l-a reprezentat chiar și pe Raphinha. În prezent, sud-americanul nu are un impresar.

Brazilianul este omul începutului de sezon la Barcelona, cu cifre impresionante după primele șase partide, disputate în La Liga și UEFA Champions League. A reușit să marcheze de opt ori, cifră la care se adaugă și două pase decisive.

În lipsa unui atacant, Raphinha a fost folosit, de mai multe ori, în centrul liniei ofensive, poziție cu care nu este obișnuit, dar pe care a dat un randament mult peste așteptări.

Barcelona a bătut-o și pe Levante și e lider în La Liga

Campioana Spaniei, FC Barcelona, a dispus duminică, în deplasare, scor 4-2, de gruparea Levante, în etapa a cincea din La Liga.

Echipa lui Hansi Flick îşi continuă marşul triumfal în La Liga, fiind lider, cu 15 puncte, şi rămânând singura formaţie neînvinsă în acest sezon. Levante e a 13-a cu 5 puncte.