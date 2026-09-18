Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului”

Sorin Cârțu nu s-a abținut după ce Popescu și Baiaram nu au fost convocați de Gică Hagi: „E o națională a Viitorului” Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați pentru acțiunea din UEFA Nations League.

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Gica HagiSorin CartuEchipa NationalaUniversitatea Craiova
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România se pregătește de partidele din UEFA Nations League. Duelurile din această toamnă sunt primele oficiale pentru Gică Hagi, noul selecționer aflându-se pe bancă din primăvara lui 2026, de când i-a luat locul regretatului Mircea Lucescu.

Sorin Cârțu nu s-a abținut după selecția lui Gică Hagi

Echipa națională a României își va disputa patru meciuri în sfârșit de septembrie - început de octombrie. Gică Hagi a anunțat jucătorii convocați, iar surprizele nu au întârziat să apară.

În primul rând, selecționer a ales să mizeze pe 24 de jucători care activează în străinătate, pe când SuperLiga are doar 9 reprezentanți. Universitatea Craiova are cei mai mulți fotbaliști la lot din întrecerea internă, anume 5.

În ciuda acestui aspect, Sorin Cârțu s-a arătat surprins de absențele lui Laurențiu Popescu și Ștefan Baiaram. Dacă atacantul a avut anumite probleme musculare, oficialul oltenilor susține că portarul merita convocarea la lot.

Sorin Cârțu a amintit de faptul că Gică Hagi a ales să mizeze pe jucătorii formați în Academia Hagi, astfel că a spus că este o echipă națională a Viitorului (n.r. - actual Farul Constanța).

„Popescu e un portar în mare formă. Alegerile lui Gică, nu știu, poate se bazează pe un anumit studiu. În alegerea portarului mai contează și ce spune antrenorul cu portarii. Mie mi se pare, totuși, că putea să fie convocat, chiar dacă nu apăra cu el. Să fie o speranță pentru el că poate intră, pentru că Laurențiu s-a achitat de tot ce a însemnat sarcinile ăstea ale portarilor în meciurile grele, din cupele europene, în cele de campionat.

Alegerile sunt ale lui Gică, știți că și-a exprimat într-un punct de vedere modul în care-și alege jucătorii. Vrea să aibă experiență jucătorul, valoare, în sfârșit, nu mai știu. Să avem încredere în alegerile și inspirația lui Hagi, măcar în ăstea patru meciuri, iar după avem timp de comentarii. Sunt aleși bine cei de la Craiova. Baiaram a avut și problema asta musculară în ultima vreme, nu știu ce s-a întâmplat cu el. El și-a căutat jucători super-valizi, în care are încredere.

Gică a mers pe echipa campioană, pe jucători care au prins experiență internațională bună în ultimul timp, având în vedere ce s-a întâmplat până în momentul de față. Nu uitați, sunt jucători care provin din Academia lui, îi știe de mici, le știe caracterul, posibilitatea cum să acționeze asupra mentalului lor. E o națională a Viitorului asta a lui Hagi, dar e îndreptățit, pentru că sunt jucători de calitate“, a declarat Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.

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Conferinta hagi 170826 interviu
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Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).
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