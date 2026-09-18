Andrei Șucu a fost introdus pe teren în minutul 90+3 al meciului cu FC Argeș, la scorul de 2-1 pentru Rapid. Mijlocașul a reușit să marcheze după doar 27 de secunde, la chiar primul său meci oficial din carieră în Giulești.

Reacția lui Andrei Șucu după golul din Rapid - FC Argeș

La final, fiul acționarului majoritar de la Rapid și-a găsit cu greu cuvintele și s-a declarat extrem de bucuros. A glumit pe seama primei pe care o așteaptă de la tatăl său și a spus că a fost ținta unei presiuni foarte mari din cauza numelui pe care îl poartă.

"Sincer, nu am cuvinte să pot descrie ce simt. Probabil voi face un milion de greșeli gramaticale. Chiar nu pot, sunt mult prea bucuros! Când am văzut că intră mingea în poartă, nu mi-a venit să cred. Credeam că visez. Nu i-am văzut pe părinți în lojă.

Am visat și aseară că voi marca pe Giulești, am visat de când am călcat prima dată pe Giulești. Că am marcat într-un minut e și mai și. Chiar nu pot să zic mai multe, sunt mult prea bucuros.

Nici n-am simțit presiunea. Când intri, nu simți nimic. Până acum, nu a fost ușor. De la 14 ani am tot fost targetat într-una. E o responsabilitate pe care trebuie să mi-o asum, dar m-am gândit că așa se va întâmpla.

N-am vorbit încă cu mama și tata. Nu știu unde voi merge acum, dar sigur nu acasă. Sunt prea fericit acum. Nu voi da niciodată acest tricou.

(n.r - întrebat dacă îi va cere o primă tatălui său) Ar fi și culmea să nu! (râde) Nu, nu îi cer nimic. Cred că și fără să-i cer o să-mi dea după ce am văzut imaginile cu el (n.r - din lojă).

Momentan vreau să mă văd aici, în primul 11. După aceea, vedem. Ideal ar fi să plec din România la un club relativ puternic din Europa, să joc acolo, să mă impun, iar după să vedem mai departe", a spus Andrei Șucu.