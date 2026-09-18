Om de bază la naționala U21 a României, Umit Akdag nu a dorit să joace sub tricolor și la seniori. Fundașul central născut în București are părinți turci, iar cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o în Țara Semilunei.

Umit Akdag nu a fost convocat la naționala Turciei, după ce a refuzat România

După ce a impresionat la Alanyaspor, Akdag a prins în această vară un transfer spectaculos, la Beșiktaș, pentru 7 milioane de euro. La momentul mutării, fundașul central spunea că acum este și mai aproape de naționala Turciei.

"Obiectivul meu este să îmbrac tricoul naționalei de seniori a Turciei. Am primit o convocare de la naționala României, dar am refuzat și le-am mulțumit. Cred că, prin transferul la Beșiktaș, m-am apropiat de obiectivul meu de a juca pentru echipa națională", spunea Akdag.

Fotbalistul lui Beșiktaș mai are însă de așteptat. Selecționerul Vincenzo Montella nu l-a inclus în lotul pentru primele patru partide din Liga Națiunilor, cu Franța, Italia (dublă) și Belgia.

În ciuda unui Mondial dezamăgitor, Montella a preferat să mizeze pe foarte mulți dintre jucătorii care au participat la turneul final și nu a apelat la o reconstrucție. Printre fundașii centrali aleși se numără Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Adil Demirbag (Konyaspor), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samed Akaydin (Rizespor) sau Emirhan Topcu (Beșiktaș)

Transferat oficial pe 2 septembrie, Umit Akdag nu a debutat încă la Beșiktaș. A fost rezervă neutilizată atât în meciul de campionat cu Erzurumspor (3-0), cât și în partida de Europa League cu Marseille, de aseară, scor 4-1.

Cum arată lotul Turciei