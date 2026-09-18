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Todd Boehly iese din acționariatul lui Chelsea! Cui i-a cedat clubul

După aproape cinci ani, Chelsea are un nou acționariat. Todd Boehly și Mark Walter au cumpărat atunci clubul de la Roman Abramovich, forțat să-și vândă proprietățile din Marea Britanie după izbucnirea războiului din Ucraina.

În această perioadă, acționariatul clubului a investit sume fabuloase în transferuri, dar performanțele au întârziat să apară. Cel puțin la nivelul la care s-ar fi așteptat șefii clubului, deoarece clubul londonez se poate lăuda cu un trofeu Conference League, devenind astfel prima echipă din istorie care reușește să câștige toate cele trei competiții UEFA.

Clearlake Capital devine, astfel, noul proprietar deplin al clubului. Chelsea a anunțat tranzacția prin intermediul unui comunicat oficial. Compania era implicată în acționariatul clubului cu un procent de 61,5%.

În luna mai a anului 2022, Chelsea era vândută de Roman Abramovich pentru o sumă amețitoare, 2,5 miliarde de euro, iar tranzacția de atunci a fost supravegheată de guvernul britanic.

„Clubul Chelsea a anunțat astăzi că asociații Clearlake Capital Group, LP (Clearlake) vor achiziționa acțiunile lui Todd Boehly.

Ca parte a procesului de tranziție, Clearlake va achiziționa acțiunile lui Mark Walter și totodată va prelua controlul deplin al clubului”, a transmis Chelsea.

Chelsea a avut parte de un început bun de sezon, cu Xabi Alonso antrenor. Londonezii au făcut, din nou, mai multe transferuri importante, iar după primele patru runde au șapte puncte, fiind la cinci distanță de liderul Arsenal.

Lovitură pentru Chelsea! Starul echipei s-a accidentat și e OUT

Joao Pedro nu va participa la următoarele două meciuri amicale ale Braziliei, împotriva Australiei şi Indiei, din cauza unei accidentări, a anunţat miercuri Federaţia Braziliană.

În vârstă de 24 de ani, atacantul de la Chelsea a jucat întregul meci împotriva echipei Hull City (2-2), sâmbătă, în Premier League. El a marcat un gol şi a dat o pasă decisivă.

Federaţia braziliană nu a precizat natura accidentării sale. Aceasta a anunţat convocarea lui Matheus Martinelli, mijlocaşul echipei Fluminense, pentru a-l înlocui, scrie News.ro.

Brazilia se va deplasa în Australia pentru a disputa două meciuri amicale, pe 25 şi 29 septembrie, înainte de a întâlni India la Calcutta, pe 3 octombrie.