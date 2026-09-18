FCSB a primit răspunsul pentru primul transfer al iernii!

Impresionat de Karlo Muhar, dar dezamăgit de Eddy Gnahore sau Joao Paulo, Gigi Becali a anunțat că va căuta în iarnă un alt mijlocaș central care să joace în cuplu cu fotbalistul croat adus recent la echipă.

Ce spune impresarul lui Lindon Emerllahu despre un posibil transfer la FCSB

Recent, presa din Kosovo a dezvăluit că FCSB ar fi reactivat pista Lindon Emerllahu. După un an petrecut la CFR Cluj, mijlocașul joacă din ianuarie în Ucraina, la Polissya Zhytomyr.

Emerllahu este o țintă mai veche a lui FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit că a încercat în două perioade diferite să obțină semnătura kosovarului, însă s-a lovit de salariul foarte mare pe care îl încasează jucătorul în Ucraina, dar și de refuzul celor de la Polissya.

Arber Berisha, impresarul lui Emerllahu, a vorbit despre interesul celor de la FCSB și nu a închis ușa unei posibile mutări. Contractul mijlocașului cu formația din Ucraina se încheie în 2028.

"Apreciem mult interesul FCSB-ului pentru el. Îi știm bine pe cei de la FCSB și îi respectăm. Acum, Lindon e la Polissya. Echipa e pe locul 1 în Ucraina. Și prezența lui la echipa națională este foarte importantă, vin meciuri foarte importante. Prioritatea noastră e să ne concentrăm acum pe aceste angajamente pe care le avem", a spus Arber Berisha, pentru Fanatik.

Emerllahu a strâns 10 meciuri în acest sezon la Polissya, a reușit două pase decisive, și și-a câștigat locul de titular. Echipa sa a părăsit rapid cupele europene, în turul 2 preliminar din Conference League, însă ocupă primul loc în Ucraina după primele 7 runde.