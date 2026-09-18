Bogdan Lobonț și Robert Niță au fost invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live. Emisiunea poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.

Cei trei au abordat cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc, dar și din fotbalul internațional.

Constantin Schumacher nu îi mai vede niciun viitor lui Marius Baciu la FCSB

Constantin Schumacher a analizat în exclusivitatea la VOYO SPORT LIVE situația de la FCSB, după ultimele rezultate sub așteptări și este de părere că Marius Baciu nu este omul potrivit la cârma formației patronate de Gigi Becali.

Fostul jucător de la Rapid crede că FCSB își poate reveni în campionat, dar a recunoscut că la momentul actual joacă destul de modest.

﻿„FCSB este un brand, eu nu am nimic cu Baciu și nu vorbesc în nume rău și îi doresc tot binele din, doar că acolo trebuie să fie un antrenor care să se impună și să ia el deciziile. Acum toată lumea vorbește, toată lumea știe anumite lucruri și nu știu dacă se pot angrena cât mai rapid jucătorii noi aduși.

Mai este destul de mult timp, iar apoi se înjumătățesc punctele și ar putea să o ajute pe FCSB, dar în momentul ăsta nu văd la FCSB un joc legat. Au avut o prestație bună în prima repriză cu Petrolul, dar în doua repriză au fost foarte modești. Pentru o echipă care vrea să se lupte la titlu sau care vrea să fie în primele două, trei echipe în campionatul românesc cred că le trebuie mult mai mult”, a spus Constantin Schumacher, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.

Remarcatul lui Mihai Stoica de la FCSB: „Au revenit jucătorii de valoare!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre jucătorii pe care i-a remarcat după meciul cu Petrolul.

Mihai Stoica a fost extrem de mulțumit de jocul lui Ofri Arad, care a revenit dintr-o accidentare care l-a ținut departe de gazon în startul sezonului.

„Au revenit jucătorii de valoare! Ofri Arad, pentru mine, e un jucător de valoare, excepţional, care a lipsit o perioadă lungă din cauza accidentărilor. Suntem altă echipă practic!

Am găsit un jucător U-21 care arată bine meci de meci, nu ca înainte, când aveam portar, ba Toma fundaş dreapta. Când ai 18 ani şi din mijlocaş central devine fundaş dreapta, te aştepţi să facă ce? E greu! N-am discutat chestiile astea, dar Gigi e un om logic”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Mijlocașul israelian adus în iarna acestui an are 13 meciuri în tricoul lui FCSB și două goluri marcate.

900.000 de euro este cota lui Ofri Arad, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.