A aflat că nu a fost convocat de Gică Hagi și este negru de supărare

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Lista jucătorilor convocați de Gică Hagi la echipa națională l-ar fi enervat la culme pe unul dintre jucătorii aflați în lotul lărgit.

Fotbalistul ar fi extrem de supărat după ce a fost trecut cu vederea de Gică Hagi pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Atacantul care este într-o formă bună la echipa de club, Estrela Amadora, s-ar fi așteptat să facă parte din lot la meciurile din septembrie și octombrie, însă Gică Hagi a preferat să mizeze în atac pe jucători precum Denis Drăguș, Daniel Bîrligea sau Louis Munteanu.

În primele șase meciuri din acest sezon, Ianis Stoica și-a trecut în cont patru goluri și două pase decisive.

De fapt, oficialii FRF l-ar fi anunțat pe Ianis Stoica de faptul că nu a fost convocat prin intermediul unui mesaj.

”Salut, am primit lotul și nu ești convocat de data aceasta. Mult succes la club, ținem legătura”, ar fi fost mesajul primit de Ianis Stoica, potrivit Fanatik.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, potrivit Transfermarkt.

Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).