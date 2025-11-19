Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, proiectul a fost finalizat în proporție de 60 la sută, suficient ca oficialii grupării blaugrana să-și propună revenirea pe stadionul lor.
Barcelona se mută pe Camp Nou și în Champions League!
În weekend-ul trecut, catalanii au depus cerearea la Federația Spaniolă de Fotbal pentru a fi lăsați să joace pe Camp Nou. A venit și ”OK-ul”, dar cu o capacitate redusă la 45.000 de locuri.
Acum, a venit și aprobarea din partea UEFA pentru ca Barcelona să dispute acolo meciurile din Champions League. Primul va fi cel cu Eintracht Frankfurt, programat pe 9 decembrie de la ora 22:00.
"Această decizie vine după obţinerea primei autorizaţii de ocupare pentru Faza 1B, care permite o capacitate mărită şi include întreaga zonă laterală, adăugându-se la autorizaţia deja acordată pentru Faza 1A — care acoperă tribuna principală şi poarta sudică — şi intră în vigoare după ce UEFA a acceptat cererea, considerând că toate cerinţele necesare au fost îndeplinite", a transmis Barcelona.
Facilitățile de care beneficiază, deocamdată, noul stadion Camp Nou:
- 45.401 locuri în tribune
- 129 de locuri pentru persoanele cu mobilitate redusă
- Spații de confort și adaptare pentru public
- Tunel nou pentru jucători
- Vestiare noi pentru ambele echipe
- Facilități îmbunătățile pentru confortul și siguranța publicului
- Sisteme de acces cu porți și ticketing integrat