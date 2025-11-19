GALERIE FOTO ”Cel mai mare stadion din Europa” a primit undă verde și de la UEFA! Urmează inaugurarea

"Cel mai mare stadion din Europa" a primit undă verde și de la UEFA! Urmează inaugurarea
Cel mai mare stadion din Europa a primit undă verde pe toate ”palierele”! Momentan, se va deschide la capacitate redusă, dar când va fi gata în totalitate va avea 105.000 de locuri, peste orice altă arenă de pe continent.

fc barcelonaBarcelonaCamp Nou
Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, proiectul a fost finalizat în proporție de 60 la sută, suficient ca oficialii grupării blaugrana să-și propună revenirea pe stadionul lor.

Barcelona se mută pe Camp Nou și în Champions League!

În weekend-ul trecut, catalanii au depus cerearea la Federația Spaniolă de Fotbal pentru a fi lăsați să joace pe Camp Nou. A venit și ”OK-ul”, dar cu o capacitate redusă la 45.000 de locuri.

Acum, a venit și aprobarea din partea UEFA pentru ca Barcelona să dispute acolo meciurile din Champions League. Primul va fi cel cu Eintracht Frankfurt, programat pe 9 decembrie de la ora 22:00.

"Această decizie vine după obţinerea primei autorizaţii de ocupare pentru Faza 1B, care permite o capacitate mărită şi include întreaga zonă laterală, adăugându-se la autorizaţia deja acordată pentru Faza 1A — care acoperă tribuna principală şi poarta sudică — şi intră în vigoare după ce UEFA a acceptat cererea, considerând că toate cerinţele necesare au fost îndeplinite", a transmis Barcelona.

Facilitățile de care beneficiază, deocamdată, noul stadion Camp Nou:

  • 45.401 locuri în tribune
  • 129 de locuri pentru persoanele cu mobilitate redusă
  • Spații de confort și adaptare pentru public
  • Tunel nou pentru jucători
  • Vestiare noi pentru ambele echipe
  • Facilități îmbunătățile pentru confortul și siguranța publicului
  • Sisteme de acces cu porți și ticketing integrat
Anunț despre bărbatul care și-a ucis rudele cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă. Un detaliu groaznic a ieșit la iveală
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost aprobat &bdquo;Ordinul Novak&rdquo;. FCSB riscă amenzi de sute de mii de euro
Cine este Cristina Răduț, iubita lui Ștefan Baiaram. Bagă spaima &icirc;n admiratoare și i-a transmis un mesaj special
Un patron din Superligă a tras concluzia despre naționala Rom&acirc;niei: &rdquo;Suntem foarte slabi&rdquo;
WTA a numit-o pe Sorana C&icirc;rstea printre cele mai bune jucătoare ale sezonului 2025: reacția oficială
Rom&acirc;nia are trei dueluri de foc &icirc;nainte de Campionatul Mondial! Trofeul Carpați se vede exclusiv pe PRO ARENA și VOYO
Mircea Lucescu a plecat de la interviu după ce a aflat posibilii adversari de la baraj. Ce a spus după meciul cu San Marino

Andrei Rațiu, mesaj ferm către coechipierii săi după Rom&acirc;nia - San Marino 7-1: &bdquo;Sunt dezamăgit! Trebuie să venim cu altă mentalitate&rdquo;

Gregory Tade: &bdquo;Gigi Becali e un măscărici&rdquo;. Fostul golgheter iese la atac: &bdquo;Reghecampf mi-a distrus cariera&rdquo;

Arabii au luat decizia finală &icirc;n cazul lui Coman: fostul star al FCSB-ului &icirc;și face bagajele

Rom&acirc;nia - San Marino 7-1! Tricolorii au făcut spectacol &icirc;ntr-o partidă &icirc;ncepută rușinos

Gigi Becali, reacție &icirc;n forță după ce arabii au luat decizia finală &icirc;n cazul lui Florinel Coman

Reacția lui Gigi Becali după ce a fost aprobat &bdquo;Ordinul Novak&rdquo;. FCSB riscă amenzi de sute de mii de euro
Un patron din Superligă a tras concluzia despre naționala Rom&acirc;niei: &rdquo;Suntem foarte slabi&rdquo;
Cine este Cristina Răduț, iubita lui Ștefan Baiaram. Bagă spaima &icirc;n admiratoare și i-a transmis un mesaj special
Olăroiu, mister deslușit: ce urmează după ce a ratat Mondialul cu naționala Emiratelor
&bdquo;Ordinul Novak&rdquo; a devenit lege! Cluburile, obligate să folosească minimum 40% sportivi rom&acirc;ni. Amenzi de sute de mii de euro pentru cei care o &icirc;ncalcă
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit &icirc;nlocuitor pentru Ilkay Gundogan!&nbsp;
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios&nbsp;
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: &bdquo;E idiot&rdquo;

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Rihanna și A$AP Rocky surprinși la o cină romantică &icirc;n Santa Monica. Cum arată artista la scurt timp după naștere. FOTO

Peste jumătate dintre jandarmi au misiunea oficială de a păzi &bdquo;obiective&rdquo;. Schimbarea majoră propusă de șeful MAI

