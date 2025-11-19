Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, proiectul a fost finalizat în proporție de 60 la sută, suficient ca oficialii grupării blaugrana să-și propună revenirea pe stadionul lor.



Barcelona se mută pe Camp Nou și în Champions League!



În weekend-ul trecut, catalanii au depus cerearea la Federația Spaniolă de Fotbal pentru a fi lăsați să joace pe Camp Nou. A venit și ”OK-ul”, dar cu o capacitate redusă la 45.000 de locuri.



Acum, a venit și aprobarea din partea UEFA pentru ca Barcelona să dispute acolo meciurile din Champions League. Primul va fi cel cu Eintracht Frankfurt, programat pe 9 decembrie de la ora 22:00.

