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Cine e Paris Brunner, ”diamantul” de la Monaco. A făcut-o KO pe Marseille + un detaliu impresionant despre tânărul atacant

În ultimul meci al rundei #2 din Ligue 1, AS Monaco a învins-o pe Olympique Marseille, scor 2-0, iar Paris Brunner (20 de ani) a fost omul meciului de pe ”Stade Louis-II”.

Atacantul neamț a deschis scorul în minutul 13, când s-a înălțat la centrarea lui Aleksandr Golovin și l-a învins cu o lovitură de cap pe portarul lui Marseille, olandezul Jeffrey De Lange (28 de ani).

Brunner a lovit din nou imediat după pauză. În minutul 53, fotbalistul lui Monaco a pornit într-un raid spre poarta adversă, a trecut de apărarea lui Marseille cu două fente și a finalizat pentru 2-0.

Născut pe 15 februarie 2006, la Dortmund, Paris Brunner și-a început formarea la Rot-Weiss Essen și VfL Bochum, înainte să ajungă în academia Borussiei Dortmund. Atacantul a atras rapid atenția la gruparea de pe ”Signal Iduna Park”. În Bundesliga U17, el a înscris 16 goluri în primele sale cinci apariții, iar evoluțiile sale l-au propulsat la Borussia U19 încă de la 16 ani.

În cele din urmă, Borussia Dortmund a decis să-l cedeze pe Paris Brunner. În august 2024, atacantul a fost transferat de AS Monaco, la doar 18 ani, și a semnat un contract valabil până în vara lui 2028. Echipa monegască l-a împrumutat, ulterior, la Cercle Brugge, clubul lor partener din Belgia.

La Brugge, neamțul a strâns 28 de meciuri în toate competițiile și a marcat de șase ori în stagiunea 2024/25. Brunner a avut un rol important și în finalul sezonului respectiv, când Cercle s-a luptat pentru menținerea în prima ligă. Atacantul a fost decisiv în barajul cu Patro Eisden, reușind o 'dublă' în turul câștigat cu 5-1. Cercle s-a impus cu 8-2 la general.

Sezonul trecut, el a bifat șapte apariții pentru gruparea din Principat. În actuala stagiune, Brunner a fost prezent încă de la reunirea din 6 iulie și a impresionat în amicale: a marcat cinci goluri în cinci apariții și a fost golgheterul lui Monaco în perioada de pregătire.

Primul gol oficial pentru Monaco a venit pe 20 august, în victoria cu Gornik Zabrze, scor 3-2, din turul play-off-ului Conference League. Brunner a semnat golul de 3-1 și a fost desemnat omul meciului de suporterii lui Monaco.

Startul bun de sezon a continuat apoi în Ligue 1, unde Brunner a confirmat forma excelentă și a devenit rapid unul dintre oamenii importanți ai lui Monaco.

Paris Brunner a avut un rol esențial și în parcursul Germaniei la Campionatul Mondial U17 din 2023, competiție pe care nemții au câștigat-o după o finală dramatică împotriva Franței.

Atacantul a înscris cinci goluri pe parcursul turneului din Indonezia. Două dintre ele au venit în semifinala cu Argentina, iar Brunner a punctat și în finala cu Franța, încheiată 2-2 și câștigată de Germania la loviturile de departajare.

La finalul competiției, FIFA i-a acordat lui Brunner 'adidas Golden Ball', premiul oferit celui mai bun jucător al turneului. În 2023, el a cucerit alături de Germania U17 atât Campionatul Mondial, cât și EURO U17.

Rezumatul meciului PSG - Monaco 1-2 (VOYO)