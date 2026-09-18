GALERIE FOTO Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă

Mă numesc Rusia și donez Franței jucătoare de top 100 WTA. Fosta campioană de la Cluj a renunțat definitiv la cetățenia rusă Tenis
Alexandru Hațieganu
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Fostă campioană a Openului Transilvaniei, Anna Blinkova a primit cetățenia franceză.

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Anna BlinkovaTransylvania OpenTenis WTAcetatenieTOP 100 WTA
Din articol

Jucătoarea de tenis, Anna Blinkova (28 de ani), a hotărât să reprezinte Franța, în tenisul profesionist.

Cu două titluri WTA în palmares, Anna Blinkova - în prezent, număr 94 mondial - este cunoscută publicului românesc de când a triumfat la Cluj-Napoca, în a doua ediție a Openului Transilvaniei.

Anna Blinkova va juca sub steagul Franței, în circuitul WTA

  • Anna Blinkova este poliglotă. Vorbește rusa, engleza, franceza, spaniola și slovaca.
  • Cea mai înaltă clasare a Annei Blinkova, locul 34 WTA.

Într-o finală pasionantă, de trei seturi, cu Jasmine Paolini - sportivă care a reușit, ulterior, calificarea în două finale de turneu de mare șlem -, Anna Blinkova s-a impus, scor 6-2, 3-6, 6-2 pentru a-și apropia primul trofeu WTA al carierei.

Născută la Moscova, în septembrie 1998, Anna Blinkova urmează modelul setat de Anastasia Potapova și Daria Kasatkina, sportive din Federația Rusă care astăzi reprezinta Austria, respectiv Australia, în circuitul WTA.

Kasatkina, Potapova și Blinkova, trei jucătoare de top 100 WTA care nu mai reprezintă Rusia

Decizia Annei Blinkova nu a venit întâmplător, sportiva născută în Rusia trăind de aproximativ zece ani pe teritoriul Franței, la Cannes, notează Tennisuptodate.

Blinkova nu este nici prima rusoaică trecută sub steagul Franței, în ultimii ani, în circuitul de elită al tenisului feminin profesionist. Varvara Gracheva a făcut această mutare, în 2023.

Anna Blinkova

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Anna Blinkova, număr 138 WTA, campioana Openului Transilvaniei, după o finală de trei seturi cu Jasmine Paolini
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Anna Blinkova, una dintre cele mai impresionante victorii văzute în WTA, în ultimii ani

Anna Blinkova a arătat, de-a lungul timpului, un spirit extraordinar de luptătoare, în tenisul profesionist.

Dincolo de finala Transylvania Open 2022, cel mai convingător exemplu, în acest sens, este victoria în trei seturi, semnată împotriva Elenei Rybakina, în turul secund al Openului Australian 2024.

Blinkova s-a impus cu 6-4, 4-6, 7-6, câștigând cu 22-20 tiebreak-ul aparent interminabil al setului decisiv. Durata finală a confruntării a fost de 2 ore și 48 de minute.

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