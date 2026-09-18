Jucătoarea de tenis, Anna Blinkova (28 de ani), a hotărât să reprezinte Franța, în tenisul profesionist.

Cu două titluri WTA în palmares, Anna Blinkova - în prezent, număr 94 mondial - este cunoscută publicului românesc de când a triumfat la Cluj-Napoca, în a doua ediție a Openului Transilvaniei.

Anna Blinkova va juca sub steagul Franței, în circuitul WTA

Anna Blinkova este poliglotă. Vorbește rusa, engleza, franceza, spaniola și slovaca.

Cea mai înaltă clasare a Annei Blinkova, locul 34 WTA.

Într-o finală pasionantă, de trei seturi, cu Jasmine Paolini - sportivă care a reușit, ulterior, calificarea în două finale de turneu de mare șlem -, Anna Blinkova s-a impus, scor 6-2, 3-6, 6-2 pentru a-și apropia primul trofeu WTA al carierei.

Născută la Moscova, în septembrie 1998, Anna Blinkova urmează modelul setat de Anastasia Potapova și Daria Kasatkina, sportive din Federația Rusă care astăzi reprezinta Austria, respectiv Australia, în circuitul WTA.

Kasatkina, Potapova și Blinkova, trei jucătoare de top 100 WTA care nu mai reprezintă Rusia

Decizia Annei Blinkova nu a venit întâmplător, sportiva născută în Rusia trăind de aproximativ zece ani pe teritoriul Franței, la Cannes, notează Tennisuptodate.

Blinkova nu este nici prima rusoaică trecută sub steagul Franței, în ultimii ani, în circuitul de elită al tenisului feminin profesionist. Varvara Gracheva a făcut această mutare, în 2023.