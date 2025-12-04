JJ Gabriel a fost deja la Barcelona pentru a vizita stadionul și baza de pregătire

FC Barcelona vrea să-l aducă în La Masia pe Joseph Junior Andreou Gabriel, cunoscut ca JJ Gabriel, un atacant englez de doar 15 ani, care evoluează pentru Manchester United U18.



Puștiul și familia sa au fost primiți pe arena Camp Nou și în centrul de pregătire Ciutat Esportiva Joan Gamper și ar putea alege să facă pasul către campiona Spaniei, deși a fost chemat recent să se antreneze cu prima echipă a lui United, sub conducerea lui Ruben Amorim.



JJ Gabriel este internațional englez U16 și deține cetățeniile engleză și irlandeză. Poate juca ca atacant central, atacant secund și extremă stânga și este fiul lui Joe O'Cearuill, fost internațional irlandez cu origini trinidadiene, care a fost legitimat la echipe precum Arsenal, Brighton, Barnet, St. Patrick's Athletic, Boreham Wood, Enfield Town, Dover Athletic sau Forest Green Rovers.



FC Barcelona promovează tineri talentați pe bandă rulantă

FC Barcelona are în lotul echipei de seniori unii dintre cei mai valoroși tineri jucători din Spania și din lume, precum Pedri (23 de ani), Fermin Lopez (22 de ani), Alejandro Balde (22 de ani), Marc Casado (22 de ani), Gavi (21 de ani), Roony Bardghji (20 de ani), Pau Cubarsi (18 ani), Marc Bernal (18 ani) sau Lamine Yamal (18 ani), ultimul fiind chiar câștigătorul ultimului Balon de Aur.



De curând, în circuitul echipe antrenate de Hansi Flick au intrat și tinerii Diego Kochen (20 de ani), Alvaro Cortes (20 de ani), Dani Rodriguez (20 de ani), Alexis Olmedo (19 ani), Tommy Marques (19 ani), Jofre Torrents (18 ani), Eder Aller (18 ani), Landry Farre (18 ani), Andres Cuenca (18 ani), Quim Junyent (18 ani), Juan Hernandez (18 ani), Xavi Espart (18 ani), Dro Fernandez (17 ani), Toni Fernandez (17 ani) și Guille Fernandez (17 ani), în timp ce Ansu Fati (23 de ani / AS Monaco), Ander Astralaga (21 de ani / Granada) și Hector Fort (19 ani / Elche) sunt împrumutatți pentru acest sezon.

Foto - Getty Images

