Etapa a 6-a tocmai s-a încheiat în La Liga, iar rezultatele înregistrate au reconfirmat un scenariu bine cunoscut: la titlu se bat Barcelona și Real Madrid, iar în campionatul celorlalte echipe, Atletico Madrid dă impresia că are cea mai tare echipă.

În runda de la mijlocul săptămânii, Real s-a impus cu 3-2 pe terenul celor de la Elche. Dar cu acest prilej, madrilenii și-au consolidat locul 1 într-un clasament nedorit. Concret, echipa lui Mourinho a lovit bara de cele mai multe ori, în primele șase etape: de 9 ori! Prin comparație, rivala Barcelona a avut doar 4 bare până acum, în noul sezon de La Liga.

Recordul Barcelonei: cele mai multe goluri în șase etape

Dacă Real o dă în bară, la propriu, în schimb, Barcelona a devenit o „mașină de înscris goluri“ în campionat. Miercuri, trupa pregătită de Hansi Flick s-a impus acasă, 7-2 cu Racing Santander! Grație acestui rezultat, Barcelona a stabilit un record: 28 de goluri marcate în primele șase etape din La Liga.

În toată istoria formației blau-grana, echipa n-a fost atât de productivă, în ofensivă, după șase etape. De fapt, în toată istoria campionatului spaniol, o singură echipă a înscris mai multe goluri după primele șase runde. Vorbim despre Sevilla, care a avut 32 de reușite după etapa a 6-a a sezonului 1940-1941.

Ploaie de goluri în La Liga: 165 în 54 de partide

Recordul ofensiv al Barcelonei vine în completarea unui debut de sezon spectaculos în La Liga. Concret, în cele 54 de partide de până acum au fost marcate 165 de goluri. Ceea ce înseamnă o medie de 3 goluri pe meci, cea mai ridicată din secolul 21 în Spania!

În acest moment, podiumul din La Liga arată așa: 1. Barcelona (18 puncte), 2. Real Madrid (15 puncte), 3. Atletico Madrid (13 puncte).