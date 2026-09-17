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Învingătorii au marcat prin Joao Cancelo '8, Raphinha '25 (P), '42, '67 (P), Villalibre '36 (autogol), Gabriel Jesus '79 şi Lamine Yamal '89.

FC Barcelona a înregistrat, miercuri seară, pe teren propriu, cea mai categorică victorie a actualului sezon de LaLiga, în faţa echipei Racing Santander, scor 7-2, în etapa a şasea.

Pentru oaspeţi au înscris Maguette '30 şi Zabiri '65.

Şase meciuri, şase victorii şi 28 de goluri marcate: Barça (locul 1, 18 puncte) şi-a prelungit seria superbă cu o nouă demonstraţie de forţă împotriva echipei promovate (locul 10, 7 puncte) şi îşi păstrează avansul de trei puncte faţă de Real (locul 2, 15 puncte) în fruntea clasamentului.

Alte rezultate din LaLiga:

Atletico Madrid - Osasuna 4-0

Au marcat: David '24, Lee '54, Le Normand '63, Baena '82

Deportivo La Coruna - FC Sevilla 0-1

A marcat: Ortega '52