FOTO Barcelona a dat de pământ cu Santander! Cine au fost marcatorii într-un meci terminat cu un scor fluviu

Barcelona a dat de pământ cu Santander! Cine au fost marcatorii într-un meci terminat cu un scor fluviu La Liga
Alexandru Hațieganu
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Data actualizarii:

Barcelona, victorie categorică în La Liga: 7-2 cu Santander.

TAGS:
santanderla ligaBarcelonaSpania

Imagini din Barcelona - Santander

Foto: Imago


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FC Barcelona a înregistrat, miercuri seară, pe teren propriu, cea mai categorică victorie a actualului sezon de LaLiga, în faţa echipei Racing Santander, scor 7-2, în etapa a şasea.

Învingătorii au marcat prin Joao Cancelo '8, Raphinha '25 (P), '42, '67 (P), Villalibre '36 (autogol), Gabriel Jesus '79 şi Lamine Yamal '89.

Pentru oaspeţi au înscris Maguette '30 şi Zabiri '65.

Şase meciuri, şase victorii şi 28 de goluri marcate: Barça (locul 1, 18 puncte) şi-a prelungit seria superbă cu o nouă demonstraţie de forţă împotriva echipei promovate (locul 10, 7 puncte) şi îşi păstrează avansul de trei puncte faţă de Real (locul 2, 15 puncte) în fruntea clasamentului.

Alte rezultate din LaLiga:

Atletico Madrid - Osasuna 4-0

Au marcat: David '24, Lee '54, Le Normand '63, Baena '82

Deportivo La Coruna - FC Sevilla 0-1

A marcat: Ortega '52

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