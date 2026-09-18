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Meciul cu Universitatea Craiova, de sâmbătă, este capital pentru Marius Baciu la FCSB. Antrenorul este amenințat cu demiterea în cazul în care nu se va impune în Bănie împotriva campioanei en-titre. Cristi Borcea: "Mirel Rădoi e varianta ideală pentru FCSB. Nimeni nu e pregătit ca el" Gigi Becali a recunoscut în ultimele săptămâni că se gândește la variante de înlocuitor pentru Marius Baciu, iar finul Cristi Borcea propune și el acum două nume pentru banca tehnică de la FCSB, Mirel Rădoi și Marius Șumudică. În opinia lui Borcea, Rădoi ar fi varianta ideală pentru FCSB. Tehnicianul este liber de contract de câteva săptămâni, după ce a fost demis de la Gaziantep, iar Gigi Becali a dezvăluit că a încercat să ia legătura cu el. Totuși, Rădoi nu ar fi răspuns apelurilor telefonice. "Mirel Rădoi este unul dintre cei mai buni antrenori. A învățat foarte mult de la Cosmin Olăroiu. În România, nimeni nu este pregătit pentru FCSB cum este Mirel Rădoi. El se înțelege foarte bine și cu Mihai Stoica", a spus Cristi Borcea, într-un interviu pentru PRO TV.

Borcea avansează și varianta Șumudică pentru FCSB: "Mâine l-aș pune, știe să vrăjească" Borcea are și o variantă de rezervă pentru FCSB, Marius Șumudică, însă șansele ca o astfel de mutare să se realizeze par infime acum. Antrenorul lui CFR Cluj a primit interzis de la Peluza Nord și el însuși a transmis ulterior că nu se gândește să preia formația roș-albastră. "Eu, dacă n-aș fi avut varianta Rădoi, l-aș fi pus mâine la FCSB pe Șumudică. Nu mai este rivalitatea cu echipele ca înainte. N-ai văzut și în alte campionate? Se duc antrenori de la Inter la AC Milan. Nu mai sunt rivalitățile care erau. Șumudică a lucrat cu Drăguș, cu Korenica, cu Muhar și mai știe să vrăjească. Dar nu am vorbit niciodată cu nașul de antrenori sau să-i dau vreun sfat, dar dacă mă întrebați pe mine, eu asta spun. Dacă nu va avea un antrenor, nu va avea șanse nici anul ăsta la campionat. Ideal pentru Gigi Becali ar fi Mirel Rădoi", a mai spus Cristi Borcea.

Borcea, contrariat: "FCSB are cei mai buni jucători, dar cea mai dezorganizată echipă" Borcea a remarcat și paradoxul de la FCSB. Spune că FCSB are cel mai valoros lot din România, dar în același timp și "cea mai dezorganizată echipă dintre toate". "După părerea mea, sunt cei mai valoroși jucători la FCSB. Au cel mai bun conducător din fotbalul românesc, poate că este singurul care a rămas din 1995, când am intrat eu în fotbal. În schimb, toată lumea fuge de minge, e o echipă foarte largă, e o echipă care joacă cu teamă. După părerea mea, este cea mai dezorganizată echipă dintre toate. E o echipă foarte largă, toți fug de responsabilitate. Mai încearcă unul, doi să dribleze, dar asta pentru că nu au soluții", a mai spus Borcea.

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