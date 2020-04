Barcelona ii face toate placerile lui Lautaro Martinez! Ce contract faraonic ii propun catalanii pentru a-l face sa vina pe Camp Nou pe inlocuitorul ideal pentru Suarez

Barcelona il vrea cu orice pret pe Lautaro Martinez.

Pandemia de coronavirus a oprit lumea fotbalului, iar cluburile se gandesc cum sa isi gestioneze situatia financiara, iar o marte parte dintre ele au luat masuri in aceasta privinta. Si perioda de transferuri din vara va fi una atipica din cauza acestei pandemii.

Acest lucru, se pare, nu va fi valabil si la Barcelona, care se pregateste de o adevarata lovitura pe piata transferurilor. Catalanii il vor cu orice pret pe atacantul celor de la Inter, Lautaro Martinez, pe care il vad inlocuitorul perfect pentru Suarez si caruia i-au pregatit un contract fabulos, in comparatie cu contractul pe care il are in acest moment la Inter.

Potrivit Tuttosport, oficialii celor de la Barcelona au intrat in contact cu persoane din anturajul lui Lautaro Martinez si acesta ar urma sa primeasca un contract pe cinci sezoane cu optiunea de prelungire pe inca doi ani. Totodata, atacantului argentinian ii va fi oferit un salariu de sapte milioane de euro pe an, in conditiile in care acum la Inter castiga 2 milioane de euro pe an.

Presa din Italia mai spune ca Inter i-a pregatit deja lui Lautaro Martinez o prelungire de contract. Acestia vor sa ii dubleze salariul, sa castige 4 milioane de euro pe an, insa suma ar putea creste in functie de obiectivele pe care le va atinge clubul si implicit jucatorul. Daca Lautaro Martinez nu va fi de acord cu propunerea oferita de catre Inter, acesta ar putea fi lasat sa plece, insa suma de transfer s-ar putea ridica la 111 milioane de euro, clauza de reziliere a atacantului. Catalanii nu vor sa ofere o suma foarte mare de bani in schimbul sau, si se gandesc sa ofere mai multi jucatori la schimb, precum Nelson Semedo, Arturo Vidal si Ivan Rakitic.